Policisti na Metelkovi prijeli tri tujce, osumljene prodaje drog

Piše: C. R.

V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v dveh postopkih prijeli tri osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine.

V prvem primeru sta po do sedaj zbranih obvestilih 33-letni državljan Libije in 29-letni državljan Alžirije občanki prodala aluminijast zavitek z okoli 0,5 grama bele prašnate snovi, za katero obstaja sum, da gre za kokain. Policisti so obema osumljencema odvzeli prostost in ju pridržali.

V nadaljnjem postopku sta policistom izročila več predmetov. Eden od osumljencev je izročil okoli 200 evrov gotovine in še en podoben aluminijast zavitek z belim prahom, drugi pa deset tablet, dva zavitka in manjšo količino gotovine. Zasežene snovi bodo predmet nadaljnjih analiz.

Predkazenski postopek vodi pristojno državno tožilstvo. Osumljenca so zaslišali, nato pa ju izpustili na prostost, pri čemer pa so napovedali kazensko ovadbo.

Kmalu po izpustitvi osumljencev pa je policist v neposredni bližini policijske postaje v centru opazil enega od omenjenih osumljencev, ki ga je zaradi suma tatvine v trgovini na Trdinovi ulici poskušal zadržati varnostnik. Moški se je varnostniku upiral in kljub ukazom policista s kršitvijo ni prenehal, zato je policist zoper njega uporabil prisilna sredstva. Ker se tudi po tem ni umiril in je kazal znake vpliva prepovedanih substanc, so ga pridržali. Zoper njega bo zaradi ugotovljenih kršitev izveden ustrezen postopek.

V drugem primeru pa so v četrtek popoldan zaznali, da je 23-letni državljan Burundija občanu prodal aluminijast zavitek z okoli gramom zelene posušene rastline, za katero sumijo, da gre za prepovedano konopljo. V postopku so policisti zasegli še sedem že pripravljenih tovrstnih paketov, mobilni telefon in manjšo količino gotovine. Policisti so osumljencu vzeli prostost in nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami.

Policija je na podlagi Šutarjevega zakona območje v centru Ljubljane, ki vključuje del od Metelkove ulice proti železniški postaji, že v začetku leta razglasila kot varnostno tvegano.