Odkrili nov primer hudega družinskega nasilja

Piše: C. R.

Na cvetno nedeljo popoldne so policiste poklicali iz novomeške bolnišnice, saj so v oskrbo dobili močno poškodovano in brutalno pretepeno žensko.

Izkazalo se je, da jo je malo pred tem pretepel izvenzakonski partner, kar se ni zgodilo prvič, saj naj bi jo besno mlatil že dlje časa, tudi v navzočnosti otrok. 34-letnega nasilneža so še isti dan izsledili in ga vklenili, a tudi pri tem so imeli možje postave težave, saj se je krepko upiral, policiste je tudi zmerjal in jim grozil. Odvlekli so ga v pripor, srečanje s sodnikom seveda sledi, saj ima na grbi kar nekaj kaznivih dejanj.