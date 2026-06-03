Janez Janša: Čas je za enake vatle za vse

Janez Janša, novi premier:

“Pri pokojnem Zidarju so takrat našli milijon evrov gotovine, vendar je tožilec Harij Furlan prepovedal tega dotikati, ker da to ni predmet preiskave. Predstavljajte si, da bi pri hišni preiskavi našli pri vas toliko gotovine, pa bi tožilec rekel, da to ni predmet preiskave. Tega se bomo lotili v skladu s koalicijsko pogodbo. Ne bo enostavno. Je pa stvar zdaj tako absurdna s temi dvojnimi vatli, manipulacijami … Neverjetno je gledati, da ena in ista sodnica dobi Zorana Jankovića in se nič ne zgodi. To je sprožilo interno debato tudi znotraj sodstva. Upam, da se bo ta revolucija nadaljevala in da se bodo isti vatli začeli v Sloveniji uporabljati za vse. Da se Janković ne bo več hvalil, da se mu ne more nič zgoditi zato, ker je moj nasprotnik.”

Vir: Nova24TV