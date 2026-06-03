V tiskani izdaji Demokracije preberite: Ali razdeljevanje milijonov evrov krepi pluralizem ali klientelizem?

Piše: Vida Kocjan

Ministrica za kulturo Asta Vrečko, tudi sokoordinatorica Levice, je v mandatu vlade Roberta Goloba postala ena najbolj kontroverznih članic ekipe. Njen način upravljanja z medijskim skladom, prek katerega so vsako leto razdelili več milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, kaže na pristranskost in klientelizem.

Šlo je za sistematično favoriziranje levih in levosredinskih medijev, medtem ko je sama govorila o strokovnosti odločitev in krepitvi pluralizma. Pa so njena dejanja res odražala njene besede? Poglejmo.

Zgodovinsko ozadje medijskega sklada

Sistem sofinanciranja medijev v Sloveniji obstaja že od leta 2002. V tem obdobju je bilo prek različnih razpisov razdeljenih več kot 54 milijonov evrov javnih sredstev. Osnovni cilj je bil in ostaja podpora vsebinam, ki jih tržni mehanizmi sami težko vzdržujejo: lokalnim in regionalnim programom, manjšinskim vsebinam, kulturnim rubrikam in poglobljenemu novinarstvu.

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