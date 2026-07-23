(FOTO) Z avtomobilom na gostinsko teraso, en gost huje ranjen

Piše: C. R.

Na območju Cerknice se je včeraj okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana.

Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali.