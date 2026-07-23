(FOTO) Z avtomobilom na gostinsko teraso, en gost huje ranjen

Piše: C. R.
Na območju Cerknice se je včeraj okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje, druga pa lažje poškodovana.
Po dosedanjih podatkih policije je voznica osebnega vozila zaradi nepravilnega premika s parkirišča zapeljala izven ceste na teraso ob vozišču in trčila v dve osebi, ki sta se tam nahajali.
Kot so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, življenje osebe, ki je bila huje poškodovana, ni ogroženo.
Po poročanju gasilcev se je dogodek zgodil na območju Rakeka, fotografije pa kažejo, da ni šlo zgolj za “nepravilen premik”, ampak kar konkretno trčenje.