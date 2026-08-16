Minister Cigler Kralj v Stični poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši

Piše: C. R., STA

Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, dejal, da se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja. Poudaril je pomen preventivnih ukrepov in se glede namakanja zavzel za pospešitev postopkov. Pridelava domače hrane je ključna postavka naše suverenosti, je dejal.

“Če so pred 900 leti cistercijani tukaj v Stično prinesli novo tehnologijo, torej kovinski plug, lahko s tega mesta rečem, da bomo morali narediti vse – imamo velike strokovnjake, imamo kmetijsko zbornico, ostale kmečke organizacije -, da poiščemo načine, kako se preventivno pripraviti na te razmere,” je v izjavi medijem ob robu slovesnosti dejal kmetijski minister Janez Cigler Kralj.

“Brez senčenja, brez namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti,” je dejal minister.

Priznava, da so pri urejanju namakanja velik problem predolgi postopki, zato so, kot je dejal, že zelo aktivni medresorsko. Ključna pa je tu po njegovih besedah pristojnost ministrstva za okolje in prostor.

“Predvsem pa moramo kmetom tudi dati spodbudo, da se splača vložiti v to, da je veliko tudi nepovratnih sredstev na voljo,” je dejal. Spomnil je, da je od okoli 10 milijonov evrov razpoložljivih sredstev v zadnjem strateškem načrtu ostala neporabljena približno polovica.

So se pa, tako minister, ob letošnjih sušnih razmerah oglasili številni kmetje, ki so se že odločili za tovrstne naložbe. Po besedah ministra se kažejo zelo dobre izkušnje z manjšimi namakalnimi sistemi do 50 hektarjev oz. individualni sistemi, ki so zelo uporabni. “Tudi to bomo morali prenesti do ostalih kmetov, ki tega še nimajo,” je dodal.

Za blaženje posledic letošnje izjemne kmetijske suše v Sloveniji se po njegovih besedah kar nekaj ukrepov že izvaja. Glede na trenutno situacijo po ministrovih besedah iščejo poti, da bodo dodali čim več nacionalnih sredstev k pomoči, ki jo EU namenja blaženju draginje energentov in draginje gnojil. S tem bodo, kot je dejal, pomagali na nek način ublažiti tudi posledice suše.

Hkrati je ministrstvo pospešilo izplačevanje sredstev zaradi posledic suše in pozebe za lani, kar se bo začelo izplačevati v nekaj dneh. “Tudi to bo na nek način prineslo nekaj olajšanja,” je dodal.

Padavine, ki so napovedane, pa za letos tam, kjer je škoda že narejena, žal ne morejo več pomagati, je dejal. “Kjer je trava požgana, ne bodo prinesle možnosti tretje košnje. Ne bodo obudile posušene koruze in drugih posevkov, tudi ožganih jabolk in drugega sadja ne,” je ponazoril minister.