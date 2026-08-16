Samostan v Stični praznuje 890-letnico

Piše: C. R., STA

Cistercijanska Opatija Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, letos zaznamuje 890-letnico. Ob tej priložnosti bo danes v samostanu potekala slovesnost, ki jo bodo začeli z mašo v stiški baziliki, v nadaljevanju pa bo potekalo regijsko tekmovanje v oranju in druženje, je na spletni strani sporočila Občina Ivančna Gorica.

Cistercijanska Opatija Stična je najstarejši samostan v Sloveniji in edina opatija, ki še deluje. V sklopu samostana se nahaja Bazilika Žalostne Matere Božje, ki služi tudi kot župnijska cerkev, piše na spletni strani samostana.

Začetki Cistercijanske Opatije Stična sicer segajo v leto 1132, ko je samostan kmalu po ustanovitvi postal pomembno versko, kulturno in gospodarsko središče tedanje Kranjske. Bogata samostanska knjižnica je do jožefinskih reform varovala iluminirane rokopise v latinščini iz 12. in 13. stoletja, ki so nastali v stiškem skriptoriju. Poleg tega je v samostanu leta 1428 nastal Stiški rokopis, eden prvih zapisov v slovenskem jeziku.

Skozi stoletja je samostan spreminjal svojo arhitekturno podobo, vse do danes pa se je ohranilo najstarejše jedro samostana, ki ga tvorita znameniti križni hodnik in redovna cerkev. V času reform Jožefa II. leta 1784 je bil samostan razpuščen, ponovno so ga obudili cistercijani leta 1898. Od takrat samostan deluje nemoteno.

Znotraj samostana deluje tudi Muzeja krščanstva na Slovenskem, samostansko skupnost pa danes sestavlja 13 menihov iz vseh slovenskih škofij. Poleg romarjev in drugih obiskovalcev se za samostanskimi zidovi skozi vse leto zbirajo tudi skupine vernikov

Ob letošnji 890-letnici samostana v Stični danes pripravljajo slovesnost. Tako bo dopoldne v stiški baziliki potekala maša, ki jo bo daroval apostolski nuncij v Sloveniji Luigi Bianco. Sledilo bo regijsko tekmovanje v oranju, s katerim želijo simbolično obuditi bogato cistercijansko dediščino razvoja kmetijstva na Slovenskem. Program bo sklenilo druženje, še piše na spletni strani Občine Ivančna Gorica.