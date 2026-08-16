Zadrska policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala štiri ljudi

Piše: C. R, STA

Na Hrvaškem je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, novih izbruhov ognja ni bilo, je danes dejal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Kot je dodal, se bo danes nadaljevala sanacija. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala štiri ljudi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški gasilci so bili ponoči prisotni na vseh požariščih, je dejal Tucaković. “Vsa požarišča so bila sinoči mirna, novih izbruhov ni bilo, gasilci pa so seveda dežurali na vseh požariščih,” je dejal po poročanju hrvaškega portala N1.

Razmere so po njegovih besedah ugodnejše tudi na Dinari, kjer se je požar iz Bosne in Hercegovine razširil na hrvaško ozemlje, zato danes ni bilo potrebe po angažiranju letalskih sil za gašenje.

Sanacija požarišč se bo danes nadaljevala, zlasti tistega nad Omišem, je dejal.

Največje požarišče je trenutno na Dugem otoku. “Moramo biti pozorni, da se ogenj ne bi ponovno razplamtel,” je dejal poveljnik gasilske enote Zadrske županije Matej Rudić in dodal, da bodo morali gasilci na Dugem otoku dežurati še nekaj dni, preverjati teren in zalivati robove požarišča.

Policija v Zadru je danes sporočila, da je v soboto zvečer na širšem območju Benkovca pridržala štiri ljudi, ki so domnevno povezani s požigom na območju Zadra, poroča Hina. Aretirali so jih na širšem območju Benkovca, potem ko so občani prijavili njihovo sumljivo obnašanje.

Prijavo o sumljivem gibanju štirih oseb na območju Benkovca so prejeli v soboto po 20. uri. Policija se je takoj odzvala in temeljito preiskala območje ter izsledila in ustavila sumljiv avtomobil. Aretirali so štiri osebe, ki so jih pridržali, proti njim poteka kriminalistična preiskava.