Je Ribičev odhod z Darsa udarec tudi za zadnjega partijskega šefa?

Piše: M. D. (Nova24TV.si)

V vodstvu Družbe za avtoceste RS (Dars) je z včerajšnjim dnem prišlo do menjave. Predsednik uprave Andrej Ribič se je predčasno poslovil s položaja, vodenje podjetja je kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej.

Andrej Ribič, eden od vplivnejših članov Gibanja Svoboda, je vodenje Darsa prevzel novembra 2024, po nastopu nove vlade Janeza Janše pa je z nadzorniki sklenil sporazum o prenehanju funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov.

Anton Guzej pa je v javnosti znan kot nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, in sicer v obdobju prve Janševe vlade oz. med letoma 2006 in 2010. Na svoji karierni poti je bil še generalni direktor Krekove banke in podjetja Avto Celje, pa tudi svetovalec poslovodstva Pošta Slovenije in izvršni direktor za komercialo nekdanje Nove KBM. Na čelo Darsa prihaja iz vrst nadzornikov Darsa, funkcija člana nadzornega sveta mu bo v času vodenja podjetja mirovala, je včeraj poročal Siol.net.

Andrej Ribič pa je bil dolgoletni direktor Elektra Ljubljana in med drugim zaveznik Roberta Goloba. Hkrati je bil opazen na lokalnih dogodkih, kjer je bil navzoč tudi Milan Kučan. Po nekaterih podatkih naj bi prav prek Darsa skrbel tudi za Kučanov prevoz. Slednje tako pomeni, da Ribičev odhod z vrha Darsa pomeni tudi udarec za Milana Kučana.

Eno zadnjih Ribičevih dejanj pa je zakritje posnetkov prometne nesreče predsednice države Nataše Pirc Musar, 31. julij 2026, v predoru Kastelec na primorski avtocesti. Dars ima predor zelo dobro pokrit s kamerami, posnetki pa javno niso dostopni. Nekateri mediji jih od Darsa zdaj zahtevajo prek Informacijskega pooblaščenca.

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