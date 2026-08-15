Občina Brežice: Župan Ivan Molan sprejel evropska prvaka Domna Zevnika in Jazona Krošlja

Piše: C. R.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je v petek, 14. avgusta 2026, sprejel selektorja slovenske košarkarske reprezentance do 18 let Domna Zevnika in reprezentanta Jazona Krošlja, ki sta s slovensko reprezentanco osvojila naslov evropskih prvakov. Z izjemnim uspehom sta pomembno prispevala tudi k prepoznavnosti Brežic in lokalnega športa. Sprejema se je udeležil tudi predsednik Košarkarskega kluba Brežice Davor Vlaški, saj je prav v brežiškem klubu Jazon Krošelj naredil svoje prve košarkarske korake.

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v italijanskem Trentinu dosegla zgodovinski uspeh. V finalu je z rezultatom 88:71 premagala gostiteljico Italijo in prvič v zgodovini Slovenije v tej starostni kategoriji osvojila zlato medaljo. Del zmagovite reprezentance sta bila tudi dva domačina – igralec Jazon Krošelj iz Brežic in selektor Domen Zevnik s Čateža ob Savi.

Župan Občine Brežice Ivan Molan jima je ob sprejemu čestital za izjemen športni dosežek ter se jima zahvalil za uspešno zastopanje Slovenije in domačega okolja. Ob tem je poudaril pomen zagotavljanja dobrih pogojev za razvoj športa, predvsem za najmlajše.

Župan Občine Brežice Ivan Molan: »Občina Brežice je izjemno ponosna na svoje športnike, naša osnovna naloga pa je, da mladim omogočimo dobre pogoje za razvoj. V preteklosti smo veliko naredili na področju športne infrastrukture, pridobili smo tudi naziv Evropsko mesto športa, ključno pa je, da podpiramo klube, ki začnejo delati že z najmlajšimi. Izjemno me veseli, da smo lahko v občini Brežice ponosni na številne uspešne športnike v različnih panogah. To potrjuje, da imamo dobro zastavljeno strategijo razvoja športa.«

Občina Brežice namenja pomembno pozornost razvoju športa ter zagotavljanju pogojev za delovanje športnih klubov in društev ter razvoj mladih športnikov. V letu 2026 je bilo za področje športa v občini namenjenih več kot 700.000 evrov, občina pa športne panoge podpira tudi preko javnega razpisa. Nadaljujejo se tudi načrti za razvoj in nadgradnjo športne infrastrukture.

Posebno mesto v zgodbi uspeha ima tudi domače športno okolje. Jazon Krošelj je svoje prve košarkarske korake naredil v Košarkarskem klubu Brežice, kjer je pridobil osnove, na katerih je nato nadaljeval svojo športno pot.

Jazon Krošelj: »Občutki so fenomenalni. Tega smo si zelo želeli in veseli smo, da nam je uspelo. Mislim, da je bilo pomembno predvsem to, da iz tekme v tekmo nismo padali, ampak smo bili vedno boljši, med nami pa je bila dobra kemija. V košarki smo uživali, saj je to nekaj, kar vsi radi počnemo. Moji prvi košarkarski koraki v domačem klubu so bili zelo pomembni, saj sem se tam naučil vseh osnov in še bolj vzljubil košarko. Zdaj je moj cilj predvsem dobro trenirati in vsak dan napredovati, kam me bo to pripeljalo, pa bomo videli.«

Ob zgodovinskem uspehu je selektor Domen Zevnik kot eno najpomembnejših odlik reprezentance izpostavil povezanost igralcev.

»Glavna odlika te reprezentance sta bila ekipni duh in medsebojna povezanost. V ključnih trenutkih so fantje veliko stvari uspeli rešiti sami, ker so bili povezani, poznali so svoje vloge in vedeli, kaj morajo narediti. Ta povezanost se je pokazala tako na igrišču kot zunaj njega.«

Sprejema se je udeležil tudi predsednik Košarkarskega kluba Brežice Davor Vlaški, ki je Jazonov uspeh izpostavil kot pomembno priznanje tudi delu domačega kluba in njegovih trenerjev.

Predsednik Košarkarskega kluba Brežice Davor Vlaški: »Vsak klub, ki doživi, da njegov sedanji ali nekdanji igralec nastopi za reprezentanco, je lahko zelo ponosen. To je tudi potrditev trenerjem, da se dela dobro in da je smer pravilna. Hkrati je spodbuda, da se trudimo še naprej in vzgojimo še več fantov, ki bodo nekoč prerasli naš klub ter dobili priložnost na višji ravni.«

Uspeh Jazona Krošlja in Domna Zevnika je tudi potrditev pomena kakovostnega dela z mladimi športniki od njihovih prvih športnih korakov naprej. Lokalni klubi imajo pri tem pomembno vlogo, saj mladim omogočajo pridobivanje osnovnega športnega znanja, razvoj talenta in ustvarjanje odnosa do športa.

Za Domna Zevnika predstavlja evropski naslov največji uspeh v njegovi dosedanji trenerski karieri. Z zmago si je slovenska reprezentanca U18 zagotovila tudi nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo leta 2027 v Pardubicah na Češkem. Slovenija se je z letošnjima naslovoma evropskih prvakov v kategorijah U18 in U20 pridružila redkim državam, ki jim je uspelo v istem letu osvojiti oba naslova.

Sprejem na Občini Brežice je bil priložnost za čestitke obema evropskima prvakoma ter zahvalo za njun prispevek k slovenskemu športu in promociji občine Brežice.