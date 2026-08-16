Prihodnji teden na sodiščih: Sojenje Rašidu Azizu se bliža koncu; nadaljevanje predobravnavnega naroka v zadevi Fotopub

Piše: C. R., STA

Na ljubljanskem sodišču je za torek in petek predvideno nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi. V sredo pa je na istem sodišču sklicano nadaljevanje predobravnavnega naroka za Dušana Smodeja iz afere Fotopub, ki je med drugim obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani je v sredo predviden predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub. Predobravnavni narok, na katerem naj bi se Smodej izrekel o očitkih iz obtožnice, je bil že dvakrat preložen, nazadnje so ga na predlog tožilstva tudi zaprli za javnost. Kot razlog za izključitev javnosti je sodnica navedla varstvo osebnega življenja dveh oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivega dejanja mladoletna.

Obtožnica Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Tožilstvo jo je vložilo 28. februarja lani, Smodeju pa so jo uspeli vročiti marca letos. Obtoženi je namreč po tem, ko so afero Fotopub avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimnima pričevanja o dogajanju okrog društva Fotopub, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Vrhovno sodišče prekinilo odločanje o predlogu za podaljšanje pripora za Aziza Rašida

Za torek in petek je na ljubljanskem okrožnem sodišču razpisano nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu, ki mu Specializirano državno tožilstvo (SDT) očita kaznivo dejanje sodelovanja v teroristični hudodelski združbi. Kot je za STA pojasnil zagovornik obtoženega Žiga Podobnik, se sojenje bliža koncu. Sodišče je izvedlo vse predlagane dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa še na podatke o obtožencu iz Iraka, torej, ali je bil v Iraku že obsojen oziroma ali tam zoper njega teče kakšen postopek, je navedel.

V tej zadevi bo 27. avgusta minilo tudi dve leti od vložitve obtožnice, ko bi skladno z zakonom o kazenskem postopku načeloma morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer 17. julija za obtoženega predlagalo podaljšanje pripora iz razloga begosumnosti, a je vrhovno sodišče 5. avgusta postopek odločanja o predlogu za podaljšanje pripora prekinilo do odločitve ustavnega sodišča o zahtevi za oceno ustavnosti Šutarjevega zakona. Ustavno presojo je zahtevalo prav vrhovno sodišče, saj meni, da so določbe Šutarjevega zakona, s katerimi je zakonodajalec posegel v zakon o kazenskem postopku in omogočil podaljšanje pripora z dveh na največ tri leta, v neskladju z več členi ustave.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so pojasnili, da so v tej zadevi v avgustu razpisani štirje naroki za glavno obravnavo, zadnji 26. avgusta.

Sklici nekaterih drugih obravnav po izboru uredništva

Ponedeljek, 17. avgusta

10.00 sojenje Ljubljančanu, obtoženemu poskusa uboja šoferja Ljubljanskega potniškega prometa novembra 2025; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Rok Kobal), sodna dvorana 341

Torek, 18. avgusta

9.00 sojenje državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Maja Povhe), razpravna dvorana 9

9.00 sojenje nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in njegovemu podjetju Sol Intercontinental v likvidaciji, direktorju podjetja CEE Boštjanu Kotarju, zaposlenim iz Teša in nekaterim drugim, ki so obtoženi kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in pomoči pri tem ter ponarejanja listin v primeru domnevnih nepravilnosti pri več poslih Teša; Okrožno sodišče v Celju, (sodnica Mojca Turinek), razpravna dvorana 19

Sreda, 19. avgusta

8.30 sojenje nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in njegovemu podjetju Sol Intercontinental v likvidaciji, direktorju podjetja CEE Boštjanu Kotarju, zaposlenim iz Teša in nekaterim drugim, ki so obtoženi kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in pomoči pri tem ter ponarejanja listin v primeru domnevnih nepravilnosti pri več poslih Teša; Okrožno sodišče v Celju, (sodnica Mojca Turinek), razpravna dvorana 19

10.00 sojenje Urški Šprah zaradi obtožbe o goljufiji in pranju denarja v aferi Profit Club; Okrožno sodišče v Mariboru (sodnik Boštjan Polegek), razpravna dvorana 46

13.00 predobravnavni narok zoper Dušana Josipa Smodeja zaradi obtožb o spolnem nasilju v aferi Fotopub; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Vesna Podjed), razpravna dvorana 327

Četrtek, 20. avgusta

9.00 sojenje nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in njegovemu podjetju Sol Intercontinental v likvidaciji, direktorju podjetja CEE Boštjanu Kotarju, zaposlenim iz Teša in nekaterim drugim, ki so obtoženi kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in pomoči pri tem ter ponarejanja listin v primeru domnevnih nepravilnosti pri več poslih Teša; Okrožno sodišče v Celju, (sodnica Mojca Turinek), razpravna dvorana 19

9.00 sojenje Sashku Krstevskemu, Lauri Teuta Krstevski in Alminu Rujoviću, ki jim tožilstvo očita zlorabo prostitucije; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Katarina Gabrijel-Muhič ), razpravna dvorana 63

Petek, 21. avgusta

9.00 sojenje državljanu Iraka Rašidu Azizu zaradi očitkov o sodelovanju v teroristični hudodelski združbi; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnica Maja Povhe), razpravna dvorana 36

9.30 sojenje nekdanjim vodilnim v Factor banki Borisu Pesjaku, Cirilu Dragonji in Dušanu Valenčiču, ki jih obtožnica bremeni zlorabe položaja pri financiranju projektov na Hrvaškem, povezanih z hrvaškim nogometnim menedžerjem Darkom Alegićem; Okrožno sodišče v Ljubljani (sodnik Ciril Keršmanc), razpravna dvorana 341

Vir: Spletne strani slovenskih sodišč v petek, 14. avgusta, do 12. ure. Za morebitne naknadne preklice oziroma preložitve obravnav STA ne odgovarja.