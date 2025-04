Bizarno: v Beli krajini mlad par sunil košare z velikonočnimi jedili

Piše: C. R.

Da glede tatvin nikjer nismo varni, potrjuje tudi primer iz Bele krajine, kjer je prišlo do bizarne kraje košar z velikonočnimi jedili.

Policisti iz Metlike poročajo o nenavadni kraji. Iz cerkve v okolici Metlike so namreč tatovi v soboto nekaj pred 13.30 ukradli štiri košare z velikonočnimi jedmi. Oškodovanci so krajo prijavili.

Kmalu zatem so policisti v zvezi s tem v naselju Dole prijeli 19-letnika in 22-letnico. Košare z velikonočnimi dobrotami so jima zasegli in jih vrnili oškodovancem. O kaznivem dejanju bodo obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.