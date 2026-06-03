Smodeja danes ni bilo na sodišče, narok prestavljen na 3. julij – bo zadeva Fotopub zastarala?

Smodeja , ki naj bi se na predobravnavnem naroku izrekel o očitkih iz obtožnice, danes, kljub nekaterih predhodnim napovedim, ni bilo na sodišče. Bil naj bi v Franciji.

Predobravnavni narok za Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub, ki bi moral biti danes na okrožnem sodišču v Ljubljani, je preložen na 3. julij.

Smodej, ki je obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je kmalu po izbruhu afere pred skoraj štirimi leti vse očitke zanikal. Obtožnica proti njemu je postala pravnomočna marca letos.

Tožilka je sicer danes predlagala izključitev javnosti z glavne obravnave in to utemeljila z varstvom osebnega življenja obeh oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivega dejanja mladoletna. Smodejev zagovornik, odvetnik Miloš Zarić se je s tem predlogom strinjal. Zarić je sicer med drugim v preteklosti zagovarjal Dina Muzaferovića – Cezarja.

Predsednica sodnega senata, sodnica Vesna Podjed je s preložitvijo naroka v primeru Fotopub danes ugodila prošnji obrambe za preložitev. Ta se je sklicevala na pozno vročitev vabila Smodeju na narok, ki ga je slednji prejel šele 28. maja, s čimer obdolženi ni imel na voljo zakonsko določenih osem dni za pripravo na obrambo.

Smodej je sodišče tudi obvestil, da je trenutno v Franciji, kjer ima sklenjeno pogodbo za delo od 25. maja do 12. junija, in da je pogodbeno zavezan ostati v tej državi, da pa je pripravljen sodelovati na predobravnavnem naroku na kakršenkoli način, tudi preko videokonference. Sodišče je tudi zaprosil, da mu pokrije stroške za prihod v Slovenijo.

Afera Fotopub je izbruhnila avgusta 2022, ko so se na enem od družbenih omrežjih pojavila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, društvo ukinil in svojo umetniško kariero nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

Proti Smodeju je bil ločeno na okrajno sodišče v Ljubljani vložen tudi obtožni predlog zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.