Janez Janša: Iz čakalnih vrst v zdravstvu so naredili kolone. Iz pokojnin priložnost za nove davke. Iz poletnih zastojev na avtocestah parkirišča …

Janez Janša, predsednik SDS:

“Ločnica še nikoli ni bila tako jasna kot danes. Na volitvah 22 marca bomo izbirali med politiko, ki gradi in ustvarja in anti politiko, ki ruši, ukinja in zapravlja. Iz čakalnih vrst v zdravstvu so naredili kolone. Iz pokojnin priložnost za nove davke. Iz poletnih zastojev na avtocestah parkirišča. Iz državnih investicij napajališča za levičarske medije. Iz visoke gospodarske rasti stagnacijo. Iz vrha policije in tožilstva poslušno orodje svobodnjakov. Iz parlamenta aparat za izredne seje. Iz zunanjega ministrstva turistično agencijo za neuvrščene. Iz okoljske politike so naredili referat za podporo Zoranu Jankoviću in njegovi potencialni ekološki katastrofi kanalu C0. Beseda varnost je dobila nov pomen. Gre predvsem za to, da sta Zoran Janković in Dušan Smodej varna pred roko pravice. V zadnjih 4 letih nas je pospešeno dohitevala Hrvaška. Še dve leti, in bo tu Srbija. Še en podoben škodljiv mandat Svobodnjakov in kubanskih eksperimentov in prehitel nas bo cel Balkan.”

Vir: sds.si