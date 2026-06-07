“Primorski puntarji” v srhljivem zapisu grozili s ponovitvijo povojnih pobojev

Piše: A. H. (Nova24tv)

Po spominski slovesnosti v spomin na žrtve povojnega revolucionarnega nasilja v Kočevskem rogu se je na družabnem omrežju Facebook pojavil srhljiv zapis, ki ga je mogoče razumeti kot grožnjo in poziv k morebitnemu obračunavanju z drugačemislečimi.

“Če drži pregovor, ki pravi, da “Kri ni voda”, potem si je treba zapomniti udeležence današnje maše v Kočevskem rogu. Drug pregovor namreč pravi, da se zgodovina ponavlja in če se res, bo dobro vedeti, kdo so potomci izdajalcev slovenskega naroda,” se namreč glasi zapis, ki so ga v zvezi z dogodkom zapisali Primorski puntarji.

Primorske puntarje so očitno izredno zmotili utrinki iz včerajšnje spominske slovesnosti, ki je bila letos prvič pripravljena neposredno ob breznu pod Macesnovo gorico, enem največjih in najbolj pretresljivih morišč iz obdobja po koncu druge svetovne vojne, kjer so doslej izkopali posmrtne ostanke približno 3450 žrtev, pretežno slovenskega rodu.

Konkretni zapis, ki so si ga privoščili, je težko razumeti drugače kot namigovanje na morebitno ponovno revolucionarno obračunavanje s potomci ljudi, ki naj bi po mnenju avtorjev predstavljali “izdajalce slovenskega naroda”. Med prisotnimi je bil slovenski premier Janez Janša s soprogo, predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin, številni predstavniki političnih strank SDS in NSi (Aleš Hojs, Alenka Jeraj, Jože Tanko, Helena Jaklitsch, Jernej Vrtovec, Iva Dimic, Janez Žakelj, Luka Simonič, Vida Čadonič Špelič, Zala Tomašič, Adrijana Kocjančič, Franci Kepa…), nekdanji ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič, ljubljanski nadškof Anton Jamnik, novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, številni svojci žrtev in drugi. Torej, kot lahko vidimo, se cilja celo na svojce žrtev, ki že tako močno trpijo zaradi tragične usode svojih najdražjih.

Odzvali so se na zapis NSi

Primorski puntarji so zapis sicer objavili kot odziv na Facebook zapis koalicijske stranke Nova Slovenija, v katerem je bil poudarjen pomen dostojnega pokopa vseh žrtev. V objavi so namreč navedli: “Z današnjo udeležbo na spominski maši v Kočevskem rogu poudarjamo pomen dostojnega pokopa vseh mrtvih. Pred kratkim sprejet zakon je korak k temu, da Slovenija pokaže svojo družbeno zrelost in spoštovanje osnovnih civilizacijskih norm.”

Glede zapisa Primorskih puntarjev, ki se na Facebooku predstavljajo kot zveza vstajniških skupin Primorske, katerih namen je vrniti državo državljanom Slovenije, je potrebno omeniti, da sama formulacija nikakor ne deluje kot nekakšna nedolžna zgodovinska opazka, ampak kot srhljiv namig na dogodke, v katerih je bilo brez sodnih postopkov pobitih več deset tisoč ljudi.

Ker zapis vsebuje elemente grožnje, se poraja vprašanje, če bodo pristojni organi preučili zadevo. Spoštljiv spomin na mrtve bi moral predstavljati najmanjši skupni imenovalec v vsaki demokratični družbi. A nekateri ga žal v Sloveniji, čeprav smo v letu 2026, še vedno nikakor ne zmorejo. Z zapisi, kot je ta, se poskuša v javnosti dogajanje po koncu druge svetovne vojne, ki predstavlja eno najtemnejših poglavij slovenske zgodovine, zrelativizirati, kar je naravnost nedopustno. Velja namreč, da kdor ne pozna zgodovine, je obsojen, da jo ponavlja.