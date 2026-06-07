Cesta Lene Grgurevič

Piše: Peter Jančič

Poslanka Svobode Janja Sluga je ob volitvah ministrov Janeza Janše pokazala, da je imel Zoran Stevanović prav z oceno o pocestniškem obnašanju posameznih poslank Svobode, ki jo je objavil na omrežju X. Sluga je Stevanoviću zabrusila, da je poslanke Svobode kar označil za pocestnice in s tem užalil celo vse ženske v državi. Niti ene poslanke ni označil za pocestnico in nikakor ni užalil vseh žensk.

Sluga je v DZ le prenesla stampedo podtikanj, kako bi naj Stevanović poslanke razglasil za prostitutke na družabnih omrežjih in v dnevnem tisku. Na moderni ulici. Politični aktivisti z leve so podtikali sistematično in namerno. Tudi takšni z doktorati. Številni mediji pa sodelovali. Če se dovolj vpije, se propagandno laganje prime. Ta logika je v ozadju.

To je politika ceste, znana po tem, da poziva k smrti in v isti sapi drugim očita nestrpnost. Stevanović je govoril o pocestniškem ravnanju, in ne o prodajanju seksualnih uslug posameznih poslank Svobode. Ni govoril o seksu, govoril je o tem, da poslanke zelo široko razumejo resnico in pravila lepega vedenja. In kar podtaknejo trditev o kurbah. Najbolj sloveča po tovrstnih nenavadnih nastopih zadnja leta je Lena Grgurevič, ki je pojmu strankarski vojščak v DZ dala povsem nov pomen. Vse poslanke Svobode ali celo vse ženske v državi nikakor niso takšne.

Da bom oseben. Doma pogosto poslušam razprave v parlamentu. To je zelo dolgočasno za druge v družini. Zaradi tega protestirajo. Upravičeno. Grgurevičeva je svetla izjema. Ko ta nastopi, me sin, ki končuje osnovno šolo, posebej opozori. In jaz njega, če opazim. Oba jo zadnja leta redno in rada poslušava. Najbolj nora propagandna podtikanja uporabi in na vso moč zmerja. Preko vseh meja. Zmerja opozicijo. Janšiste, črnuharje in to. In to s takšno vnemo, da polepša dan. Prava Štajerka. Ne rabi psa. To je že umetnost. Spravi v smeh. Česa takega ne vidiš in ne slišiš vsak dan. Celo na ulici ne. Je naša znamenitost.

Bilo je sicer nekoliko nerodno in strašljivo, ko je to Grgurevičeva počela kot predstavnik oblasti. Celo kot predsednica odbora za pravosodje. In pri takšnem ravnanju jo je podpirala Urška Klakočar Zupančič z rdečimi čeveljci. Zdaj, ko se Grgurevičeva seli v opozicijo, bo le še zanimivo. Strašljivo pa več ne. Dilema pa je, ali na levi verjamejo, da lahko s takšno politiko uličarstva uspejo. Ne gre namreč le za eno vneto poslanko in slučaj. Takšno ravnanje je rdeča nit, glavna vsebina njihove politike zadnje čase.

Dogajanje ta teden je bilo le nadaljevanje. Sistematični so. Spomnimo, kako so po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora vpili o kršenju tajnosti glasovanja, kar so podtaknili podobno kot zdaj to, da je Stevanović poslanke ozmerjal za pocestnice. Prostitutke. Kršitev tajnosti glasovanja so zagrešili v Levici in SD, ko niso dvignili glasovnic in Svobodi, kjer so javno napovedali, da bodo vsi proti. In so bili. S tem so vsem ostalim onemogočili vsako tajnost. Če bi na desni kdo glasoval proti, bi bila dilema le, kdo je bil kupljen. Zlobiran. Razkritja te tajnosti si niso želeli. To je bolelo. Poskusi lobiranja z sredstvi države, ki so jo imeli le Svoboda, SD in Levica, pa so bili. Ko smo izvedeli zanje, je Dušan Konda storil samomor. Portal Svobode Necenzurirano pa je razglasil, da so za smrt šefa kajakaškega kluba krivi novinarji, ki so v Tarči razkrili preveč in ljudje, ki so se zgražali nad “lobiranjem”, da bi poslanec Resni.ce Aleksander Štorek prestopil na stran Goloba v dobro investicij v kajakaštvo, katerega zvezo vodi šef DARS in šef volilnega štaba Svobode na prejšnjih volitvah Andrej Ribič. Ni problem, kaj se počne. Dokler se ne razve. Če se razve, pa za krivce razglasimo tiste, ki so razkrili in ki so izvedeli, kar ne bi smeli. Black Cube finta.

Na sodiščih z lažnivimi podtikanji, kako je Stevanović poslanke označil za prostitutke, iz Svobode nimajo nobene možnosti. Sodišča vendarle niso ulica, kjer bi lahko kar lažnivo podtikali. Propadli bodo, kot so že z idejami, kako ni bilo tajnosti glasovanja o Stevanoviću na ustavnem sodišču. Pa čeprav imajo tam večino.

Podobno so “udarili” mimo ob volitvah Janše za predsednika vlade, ko so zahtevali prestavitev glasovanja zaradi svojih zahtev ustavnemu sodišču za razveljavitev volitev, odpravo potrditve mandatov novih poslancev in za vrnitev starega parlamenta. Medtem imamo že ministre, pa ustavno sodišče še kar ni razveljavilo volitev z napačnim rezultatom.

V vseh teh primerih so pri ustvarjanju vtisa, da ne gre za lažnive manipulacije, sodelovali številni mediji, ki jim denar za plače večinoma zagotavlja oblast. In to odsevajo.

Sam nimam nič proti ulici. Sem tudi od tam. A za resno politiko je stalen pristop ulice ali celo nogometnih huliganov, premalo. In za medije tudi. Kot glavna zgodba ob volitvah predsednika državnega zbora, vlade in ministrov, pa je bila sramota za zadnja leta vladajoče stranke.

Dogodek tega tedna, ko je izkušene poslanke in poslance pomena različnih besed in stavčnih zvez v našem jeziku, pa zmernosti v nastopih, učil novinec v parlamentu Zoran Stevanović, prej sam vpliven mož ulice, pa je bil celo še večje čudo od Lene Grgurevič.

Čista znanstvena fantastika, ki je simbolizirala padec z oblasti in to, da je lahko ulica bolj pametna od tistih, ki so že dolgo v parlamentu.