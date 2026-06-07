Sveta maša ob breznu Zalesnika v Trnovskem gozdu

Piše: C. R.

V soboto, 13. junija ob 16. uri bo pri breznu Zalesnika med Trnovim in Nemci na Trnovski planoti sveta maša za nepokopane žrtve zunajsodnih pobojev na Goriškem.



Sveto mašo bo ob somaševanju duhovnikov daroval novogoriški dekan g. Milan Pregelj. Sledil bo kulturni del slovesnosti, navzoče bo nagovorila Nadja Ušaj Pregeljc.

V primeru dežja bo maša v cerkvi v Grgarju.

Vabijo vas: Civilna iniciativa TBH in župnija Grgar skupaj z Zavodom 1539, združenjem VSO, Goriškimi večeri in Dekanijo Nova Gorica.