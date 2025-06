Dr. Žiga Turk, nekdanji minister:

“Zdi se, kot da smo v prostoru izumirajoča vrsta. Kakovostne knjige pogosto zamenjujemo za filmčke, ki dosegajo več ljudi, a ne kakovostno. Demokracija je več kot algoritem všečkov. Je tekmovanje idej, ne v stilu performansa, temveč v poglobljenosti in argumentaciji. Demokracija, ki je zgolj odmev čustev, postane ranljiva za cenen populizem in moralno teatralnost, ki nagovarja čustva brez odgovornosti, brez akcije in truda.”

Vir: javna tribuna Katedrale svobode