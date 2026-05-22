Janez Zupan: Ne-leva vlada se mora še pred prisego ukvarjati z vprašanjem, ali ji bo sploh dovoljeno normalno nastati

Janez Zupan, komentator:

“Leva vlada se praviloma sestavlja predvsem z vprašanji, kdo bo dobil kateri resor, koliko programa bo kdo uveljavil in kdo bo najbližje kozarcu z marmelado. Ne-leva vlada se mora še pred prisego ukvarjati z vprašanjem, ali ji bo sploh dovoljeno normalno nastati. Zato sedanji poskus oblikovanja desnosredinske vlade ni zanimiv samo zaradi razmerij med strankami, ampak predvsem zaradi vprašanja, ali se je slovenska politika sposobna vsaj za trenutek obnašati, kot da so volitve dejansko odločile nekaj pomembnega.”

Vir: Družina