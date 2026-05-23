e-Demokracija
23 C
Ljubljana
sobota, 23 maja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Dr. Rok Spruk: Smo šesti na svetu po davčnem primežu

Izjava dneva
Dr. Rok Spruk (foto: Polona Avanzo)

Dr. Rok Spruk, ekonomist:

“Za čedalje več gospodinjstev je vse težje, na primer opraviti nakupe osnovnih dobrin ali pa recimo nakupe bolj trajnih dobrin, kot so recimo hipoteka oziroma ureditev stanovanjske problematike. Tukaj se je treba vprašati, kako smo prišli do točke, kjer je produktivnost na tako nizki ravni. Posplošena in popačena razlaga je, da k temu izključno prispevajo previsoki davki. Pri tem imamo težavo. Če gremo pogledat mediano, se pravi srednje gospodinjstvo, ki ima srednji dohodek, ima res previsok davčni primež – škarje med bruto in neto dohodkom. Smo šesti na svetu po davčnem primežu. Pred štirimi leti smo bili na šestnajsti, kar za državo, ki še ni dosegla povprečne razvitosti OECD držav in EU, seveda ni dobro.”

Vir: Družina / Slovenski čas

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Janez Zupan: Ne-leva vlada se mora še pred prisego ukvarjati z vprašanjem, ali ji bo sploh dovoljeno normalno nastati

Izjava dneva

David Sipoš: “Do zdaj smo imeli sedemdeset let zgodovinskih, vojnih filmov, ki o tem delu zgodovine niso spregovorili nič ali so povedali bore malo,...

Izjava dneva

Lojze Peterle: Pouk o bogatih je pri nas del ideološko opranih možganov

Izjava dneva

Luka Svetina: Ko levica sestopi iz oblasti, se preseli na ulico, njeni nevladni podaljški pa se prebudijo iz večletne hibernacije

© Nova obzorja d.o.o., 2026