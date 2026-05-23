Dr. Rok Spruk: Smo šesti na svetu po davčnem primežu

Dr. Rok Spruk, ekonomist:

“Za čedalje več gospodinjstev je vse težje, na primer opraviti nakupe osnovnih dobrin ali pa recimo nakupe bolj trajnih dobrin, kot so recimo hipoteka oziroma ureditev stanovanjske problematike. Tukaj se je treba vprašati, kako smo prišli do točke, kjer je produktivnost na tako nizki ravni. Posplošena in popačena razlaga je, da k temu izključno prispevajo previsoki davki. Pri tem imamo težavo. Če gremo pogledat mediano, se pravi srednje gospodinjstvo, ki ima srednji dohodek, ima res previsok davčni primež – škarje med bruto in neto dohodkom. Smo šesti na svetu po davčnem primežu. Pred štirimi leti smo bili na šestnajsti, kar za državo, ki še ni dosegla povprečne razvitosti OECD držav in EU, seveda ni dobro.”

Vir: Družina / Slovenski čas