(TRIBUNA) Od junaka do bedaka ali kako se lotiti korupcije pri nas

Piše: Vančo K. Tegov

Korupcija v Sloveniji vleče globoke korenine iz socializma. Glavna domača fraza »daj zrihtaj, bo zrihtano« je najbolj pogosta in najbolj zažrta miselnost v slovenskem vsakdanu.

Ta fraza odlično opisuje slovensko realnost: kulturo poznanstev, zvez, klientelizma in nepotizma, kjer se stvari urejajo prek »pravih ljudi« namesto po pravilih, merilih ali transparentnih postopkih. To ni edinstveno za Slovenijo, a je pri nas globoko zakoreninjeno in povsem vsakdanje – od zaposlitev v javnem sektorju, javnih naročil in dovoljenj pa do zdravstva in šolstva. Takšna mentaliteta spodbuja nizko zaupanje v institucije in ohranja neučinkovitost.

Pravzaprav fraza »daj zrihtaj« ni nesocialistična – ravno nasprotno. Gre za post-socialistično mutacijo mentalitete, v kateri se je stari kolektivizem in klientelizem preselil v nominalno tržno okolje. Kot zajedavec, ki se odlično znajde pri vsakem novem gostitelju. Socializem je postavil močan temelj, problem pa se vzdržuje predvsem zaradi odsotnosti resničnega premika v kulturi in institucijah po letih 1991 in 2004. Dokler bo »zrihtati« lažje kot urediti stvar po pravilih, bosta korupcija in nizka produktivnost ostali strukturni značilnosti slovenske družbe. Rešitev ni v novih zakonih, temveč v doslednem izvrševanju obstoječih, v transparentnosti ter v kulturnem odporu proti tej frazi v vsakdanjem življenju.

Do kod so korupcijo pripeljali oblastniki, ki zaključujejo mandat?

Golobova vlada (2022–marec 2026) korupcije ni radikalno poslabšala na sistemski ravni, jo je pa z več odmevnimi aferami dodatno izpostavila in močno erodirala zaupanje javnosti. Indeks zaznave korupcije (CPI) Transparency International je v tem mandatu padel na 58 točk (2025), kar predstavlja minus dve točki v enem letu in uvrstitev na 41. mesto med 182 državami – slabše od povprečja EU.

Večina kritik se nanaša na javna naročila, klientelizem, pritiske na institucije in nasprotja interesov:

Litijska 51: Sporni nakup propadajoče stavbe za 7,7 milijona evrov brez javnega razpisa po močno prenapihnjeni ceni. Privedel je do odstopa ministrice Dominike Švarc Pipan, hišnih preiskav in kritik Računskega sodišča ter KPK.

Zadeva Bobnar: KPK je januarja 2026 ugotovila, da je Robert Golob kršil načela integritete s SMS-pritiski na nekdanjo notranjo ministrico glede kadrovanja v policiji. Gre za enega najbolj očitnih primerov maščevanja in zlorabe položaja.

Nakup 13.000 prenosnih računalnikov: Za 6,5 milijona evrov, kjer je večina končala v skladišču. Klasičen primer neekonomičnosti in korupcijskih tveganj.

Tajni posnetki pred volitvami 2026: Razkrili so domnevno sistemsko korupcijo (10-odstotne provizije, vpliv na medije, GEN-I, DARS ipd.). Namesto vsebinske preiskave so jih vladajoči označili za tuje vmešavanje (Black Cube).

Strukturno gre za kontinuiteto post-socialistične kulture »zrihtaj«.

Vlada je obljubljala boj proti korupciji, a jo je v praksi utrdila. Problem ni bil pripeljan do dna, temveč je bil na tem dnu dodatno utrjen.

Nepotizem – populizem – korupcija

Te tri pojave tvorijo klasičen začaran krog slovenske politike. V Golobovem mandatu je dobil nov obraz: populistična obljuba »novega in čistega« (proti Janši in »stari politiki«) se je hitro sprevrgla v klientelizem, sorodstvene posle in klasične afere. Posebej očiten je primer Star Solar, podjetja, ki ga vodi Golobova hči in prejema sredstva od državnih institucij. Kadrovanje »naših ljudi« v državnih podjetjih, upravah in nadzornih svetih pa ne sme ostati stalnica ne glede na barvo oblasti. Stroka in znanje morata biti prva.

Diagnoza, zdravljenje in prognoza

Diagnoza: Metastaze so že razširjene, a še vedno ozdravljive. Korupcija ni le »rak na glavi«, temveč metastatska oblika, ki je prodrla v celotno telo sistema – javni sektor, zdravstvo, energetiko, sodstvo, medije, NVO in vsakdanjo kulturo.

Zdravljenje: Od glave proti telesu (z močnim začetnim udarcem) in podporno od spodaj.

Kirurški poseg na glavi (prvih 100 dni):Obvezna odstopitev in kazenska odgovornost funkcionarjev ob ugotovitvah KPK. In še SKOK.

Okrepitev neodvisnosti KPK, Računskega sodišča in tožilstva.

Hitre preiskave, specializirano sodišče za korupcijo ter odvzem premoženja.

Sistemsko zdravljenje telesa: Celovita digitalizacija in transparentnost (po vzoru Estonije).

Meritokracija namesto klientelizma. Reforma javnih nabav z avtomatskimi »rdečimi zastavicami«. Izobraževanje in kulturni premik k integriteti.

Podporno zdravljenje: Močnejša vloga medijev, civilne družbe in volivcev, ki morajo kaznovati kontinuiteto.

Prognoza

Če nova vlada izvede resne ukrepe, je mogoč dvig CPI za 5–10 točk v štirih letih. Brez tega metastaze napredujejo in korupcija bo dokončno opravila s Slovenijo. Zdravilo obstaja, a zahteva politično voljo in vztrajnost skozi desetletje. Največja ovira je kultura, ki pravi: »Tako pač je. « Želimo čim več junakov ki bodo to odkrili, potrdili in sprocesirali ter čim manj bedakov ki bodo to poskušali, se pravi izvajati navajati ali napeljevati h koruptivnim dejanjem.

Nadejamo se, da bo pripravljenost za spremembe dovolj velika in da bo miselnost »tako pač je« izgubila sapo in domovinsko pravico v glavah odločevalcev – tako v javni kot zasebni sferi. Upanju odprimo vrata na stežaj.