Tik pred odhodom iz vladne palače Golob zasmetil uradni vladni profil s prostaškimi sporočili o Janši in Netanjahuju

Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v soboto v telefonskem pogovoru čestital tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kar je seveda dodatno razdražilo že tako sesuto slovensko levico.

Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu.

“Včeraj sem govoril s prijateljem Janezom Janšo in mu čestital za ponovno izvolitev za predsednika slovenske vlade,” je danes sporočil Netanjahu. “Želim mu veliko uspeha,” je še zapisal in dodal, da sta se z Janšo dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovni vzpostavitvi prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama.

Je pa ta čestitka spravila na visoke obrate kar odhajajočega premierja Roberta Goloba, ki je vladni profil na družbenih omrežjih zasmetil s precej prostaškim sporočilom. Češ da bo Slovenija po vodstvom Janše “podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiralca človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja”, je razvidno iz objave Vlade RS na družbenem omrežju X. Po Golobovi oceni Janša “tako postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine”.

Predsednik vlade dr. Robert Golob: Benjamin Netanjahu je danes objavil sporočilo o pogovoru s prijateljem Janezom Janšo. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 24, 2026

“Umirite se. In prenehajte zlorabljati profil Vlade RS. Objavil sem tudi sam čestitke (ljudje so dostojni in čestitajo za razliko od vas) in jih bom tudi v prihodnje tako kot prihajajo, od vseh predsednikov vlad, s katerimi ima RS diplomatske odnose. In v prihodnje se bomo,” je v odgovor na to besedilo zapisal Janez Janša.