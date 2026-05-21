David Sipoš: “Do zdaj smo imeli sedemdeset let zgodovinskih, vojnih filmov, ki o tem delu zgodovine niso spregovorili nič ali so povedali bore malo, ali sploh narobe.”

David Sipoš, režiser in producent:

»V filmu »Exodus 1945: Naša kri« so zgodbe navadnih ljudi, ki so se znašli v primežu ob koncu vojne, videli, če ne zbežijo, ne bodo mogli več ohraniti svojega življenja. Bog je blagoslovil na stotero načinov, da je ta projekt uspel. Kljub priznanju Zlata rola se mi zdi, da je v Sloveniji še veliko več potencialnih gledalcev, ki jih takšna zgodba nagovarja, ki so del te zgodbe, vedo, kaj vse so njihovi predniki -stari starši, starši, pretrpeli, ne samo maja 1945, ampak kaj vse so trpeli tudi v naslednjih desetletjih, ko so morali te zgodbe zamolčati, jih ne govoriti svojim otrokom. Ko so jim te zgodbe pustile ogromne travme, in kako je velik del naroda takrat moral zapustiti Slovenijo, kakšno luknjo je v resnici pustil v Sloveniji. In tudi, kako je velik del naroda v Sloveniji moral še naprej te stvari v resnici samo v tihoti, v tišini govoriti naprej, če sploh.

Se mi zdi, da Slovenci potrebujemo te zgodbe, da slišimo ta del zgodovine. Predvsem je pomembno, da čim več mladih to vidi, predvsem, da se naučijo, kaj je sploh ta zgodovina bila. Ker, žal šolski sistem o tem delu slovenske zgodovine ne govori na takšen način, tudi nasploh, ne dajemo opcije sočustvovanja z nasprotno stranjo. Narobe je tudi, če desna ali katera koli druga stran ne zna sočustvovati z žrtvami na nasprotni, partizanski strani. Se mi zdi, da moramo imeti odprt čut za sočloveka. Seveda pa je pomembno v tem trenutku povedati te zgodbe, da sploh pridejo ven. Do zdaj smo imeli sedemdeset let zgodovinskih, vojnih filmov, ki o tem delu zgodovine niso spregovorili nič ali so povedali bore malo, ali sploh narobe. Se mi zdi potrebno, da ti Slovenci dobijo spomenik tudi v filmski obliki, da lahko počivajo v miru.«

Vir: Radio Ognjišče