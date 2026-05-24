Dr. Anton Stres: Resnica je samo ena, laži je pa lahko več

Dr. Anton Stres, upokojeni nadškof:

“V našem času je vprašanje resnice postalo posebej pereče. Obdani smo z množico informacij, žal pa tudi propagande, manipulacij in polresnic. Ljudje pogosto ne vedo več, komu verjeti. Resnico krojijo interesi, oblastiželjnost in ideologije. Nekateri celo trdijo, da resnicoljubnost nima smisla, ker resnice ni, zato naj ima vsak svojo. A če naj ima vsak svojo resnico, potem ima vsak svojo – laž. Kajti resnica je samo ena, laži je pa lahko več. Toda Jezusov učenec ne more nikoli pristati na laž in zavajanje s polresnicami. Evangelij nas ne kliče k udobni laži, ampak k pogumni resnicoljubnosti. Jezusove besede: »Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila« (Jn 8,32) mora postati program za življenje posameznika in naroda. Samo resnica osvobaja človeka strahu, manipulacije in sovraštva. Laž pa narod razkraja od znotraj. Kjer propaganda zamenja resnico, tam se začne nezaupanje, razdeljenost in duhovna utrujenost. In, kot opozarja Jezus, na koncu se vse konča v propadu in smrti, kajti hudič kot oče laži je tudi morilec, uničevalec.”

Vir: SŠK