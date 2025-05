Dr. Igor Lukšič, politolog:

»Ljudje ne povezujejo tega občutka, koliko živijo boljše ali slabše, z delom vlade. To je zaradi tega, ker so mediji polni tega, da vlada dela dobro. Da vse kar dela slabo, recimo tudi zadnji referendum, ki je šel proti sprejetemu zakonu, ne bo vplival na vlado, ker enostavno ljudje tega ne povezujejo z delom vlade. To je pravzaprav slabo. Ljudje ne vedo, da si z boljšo vlado lahko prislužijo tudi boljše življenje.«

Vir: Radio Ognjišče