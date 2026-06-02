Dr. Andrej Saje: Pot k miru se začne v majhnih dejanjih vsakdanjega življenja

Dr. Andrej Saje, novomeški škof, predsednik SŠK:

“Pot k miru se začne v majhnih dejanjih vsakdanjega življenja: v spoštljivi besedi, v pripravljenosti poslušati, v odpovedi maščevanju, v molitvi za tistega, ki mislijo drugače, v spoštovanju mrtvih ter v vzgoji mladih za resnico in mir. Začne se v družini, pri oltarju, pri spovedi, tam, kjer človek poklekne pred Boga in prizna, da tudi sam potrebuje usmiljenje.

Kurešček je kraj molitve za mir. Zato je naša naloga, da tukaj molimo za Slovenijo, za spravo v našem narodu, za vse žrtve vojne in revolucije, za trpeče in za tiste, ki nosijo odgovornost za storjena dejanja, za resnico in odpuščanje, za družine in mlade, za Cerkev in domovino. Samo Bog lahko ozdravi rane, ki jih človek sam ne more zaceliti.”

Vir: Radio Ognjišče