Dr. Dimitrij Rupel: “Jezerniku in njegovim somišljenikom pač ne gre za spomenik osamosvojitvi …”

Dr. Dimitrij Rupel, zunanji minister osamosvojitvene vlade:

“Skrb za spodoben spomenik osamosvojitvi je seveda nemogoče uskladiti z ukinitvijo muzeja osamosvojitve, ki jo je zagrešila Golobova vlada. Jezerniku in njegovim somišljenikom pač ne gre za spomenik osamosvojitvi, ampak za zavarovanje spomenikov revoluciji, jugoslovanski ustavi iz leta 1974 in Edvardu Kardelju. Naš učeni avtor seveda pozabi povedati, da so ti spomeniki spomeniki jugoslovanske države. Iz zavesti mu je izpuhtel preprost sklep, da na glavnem ljubljanskem trgu ne bi smelo biti spomenikov jugoslovanske države, ampak da bi tu morali postaviti spodoben, ne skrit, ampak prepoznaven spomenik osamosvojitvi, ki ni povezana z jugoslovansko, ampak s slovensko državo. Seveda si ob tem lahko zastavimo vprašanja, ki so manj zagonetna od Jezernikovih: zakaj so v nekdanjih socialističnih državah, celo v Rusiji, umikali socialistične spomenike in zakaj so podirali kipe Stalina in Lenina? Zakaj danes le redki socialistični verniki slepo vztrajajo pri socialističnih simbolih in poveličujejo rdeče zvezde pa simbole, kot je grb s srpom in kladivom? Kako je z osamosvojitvijo mogoče povezati prepevanje Internacionale? Zakaj je Slovenija ob osamosvojitvi sprejela nov grb in novo zastavo?”

