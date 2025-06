Dr. Denis Poniž: Feministična diplomacija je velika sramota

Dr. Denis Poniž, publicist:

“Lačni Palestinci so tudi v srcih teh treh tovarišic /Nataše Pirc Musar, Tanje Fajon, Urške Klakočar Zipančič, op. ur./, čeprav so lačni, kolikor so v resnici lačni (slike neodvisnih medijev kažejo nasprotno), zaradi Hamasa, ki je dobesedno ropal mednarodno pomoč in jo potem prodajal svojim Palestincem, z denarjem pa kupoval novo orožje, s katerim nameravajo uničiti “genocidne” prebivalce Izraela. Ena od tovarišic, Tanja imenovana, tudi močno ljubi iranske ajatole, te nadvse človekoljubne iranske morilce, ki obešajo šestnajstletna (!!) dekleta in geje vseh starosti, v njihovih zaporih, proti katerim so nemški ka-ceti skoraj wellnessi, pa gnijejo tisoči oporečnikov. In ta super socialistična, feministična in še kakšna diplomacija je, z eno samo besedo, strahotna sramota tudi za socialistično Slovenijo.”

Vir: Portal Plus