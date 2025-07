Dr. Boštjan M. Turk: Zgodovinski narativ levice je v celoti zlagan

Dr. Boštjan M. Turk, publicist:

” … za novi razred priznanje teh zločinov ni le vprašanje pokopa – pomeni priznanje, da je njihov lastni zgodovinski narativ v temelju zlagan, ker oblast ni bila pridobljena kot moralna nagrada, temveč kot rezultat vojaške zmage in politične likvidacije konkurence. /…/ in prav to izpostavlja tudi razprava v Evropskem parlamentu: da je za spravo potreben simbolni in zgodovinski prelom s kulturo laži, ki pobite skriva, spomine potiska v pozabo in resnico cenzurira kot ‘revizionizem’.”

Vir: Nova24tv.si