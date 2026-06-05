Podjetniški klub: Ukrepi iz vladnega programa korak v pravo smer

Piše: C. R.

Člani Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) v programu nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer, ter dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti, je v pismu premierju Janezu Janši zapisal predsednik SBC Marko Bitenc. Napovedal je, da bodo delo nove vlade budno spremljali in se nanj tudi odzivali.

“Slovenija je v trenutnih okoliščinah v zahtevnem položaju. Mednarodne razmere so negotove, gospodarsko in varnostno okolje se hitro spreminja, v domačem okolju pa imamo vrsto izzivov, ki se jih moramo lotiti odgovorno, premišljeno in brez odlašanja. Prav zato je toliko pomembneje, da država dobi odgovorno vodenje in vlado, ki bo znala prepoznati resnost razmer in se reševanja ključnih vprašanj lotiti na pravi način,” je v pismu poudaril Bitenc.

Po njegovih navedbah podjetniki, zbrani v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov, v javno predstavljenem programu dela nove vlade prepoznavajo ukrepe, ki gredo v pravo smer. “Prepoznavamo tudi dobrohotnost do podjetništva, gospodarstva in ustvarjanja dodane vrednosti, kar je za prihodnji razvoj Slovenije izjemno pomembno. Slovenija potrebuje okolje, ki spodbuja in nagrajuje ustvarjalnost, delo, odgovornost, podjetniški pogum in vlaganja, ne pa jih zavira. Močno gospodarstvo, nova delovna mesta, učinkovita država in zaupanje v institucije so temelj blaginje Slovenije in njenih prebivalcev,” je podčrtal.

Ob tem je navedel, da so njihova pričakovanja do nove vlade velika. “Zato bomo v našem klubu delo vlade budno spremljali in se nanj tudi odzivali. Kar bo dobro, bomo znali jasno in javno pohvaliti. Obenem bomo, kadar bo to potrebno, argumentirano opozarjali na morebitne zdrse, pomanjkljivosti ali potrebo po izboljšavah. To razumemo kot del naše odgovornosti do podjetnikov, gospodarstva in širše družbe,” je bil jasen.

Dodal je, da so v SBC, ki povezuje več kot 400 nadpovprečno uspešnih slovenskih podjetnikov, zagovorniki odprtega, odgovornega in argumentiranega dialoga. “Verjamemo, da družba napreduje takrat, ko znamo podobno in različno misleči govoriti odkrito, spoštljivo in z mislijo na skupni cilj. Zato bomo z veseljem sodelovali v izmenjavi stališč ter po svojih močeh pomagali pri iskanju rešitev, ki so v dobro Slovenije, njenega gospodarstva in vseh njenih prebivalcev,” je napovedal.

Bitenc je v pismu izrazil tudi željo po srečanju z Janšo, na katerem bi izmenjali poglede na ključne izzive, ki so pred Slovenijo. “Prepričan sem, da lahko z iskrenim dialogom, spoštovanjem različnih pogledov in osredotočenostjo na konkretne rešitve naredimo pomembne korake naprej,” je sklenil.