Dr. Boštjan M. Turk: Golob je zavozil praktično vse ključne reforme, osnovni državni servisi so razpadli

Izjava dneva
Prof. dr. Boštjan M. Turk (foto: Polona Avanzo)

Dr. Boštjan M. Turk, publicist: 

“Robert Golob je zavozil praktično vse ključne reforme, ki jih je obljubljal: zdravstvena reforma je obstala pri praznih besedah, z reformo zmanjšanja obremenitve stroškov dela ni nič, digitalizacija države je še naprej zgolj retorična floskula, plačna reforma javnega sektorja je – vsaj v razredih z najnižjimi dohodki – dosegla nasprotno od pričakovanega itd. Slovenci živimo približno tretjino slabše kot pred leti: od točke A do B se danes po avtocestah vozimo trikrat dlje kot v času prejšnje vlade, na pregled pri zdravniku čakamo vsaj trikrat dlje kot pred tremi leti. Vse to priča o razpadu osnovnih državnih servisov.”

Vir: Požareport

