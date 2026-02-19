e-Demokracija
Dr. Boštjan M. Turk: Golob je v vojni z vitalnimi plastmi slovenstva

Izjava dneva
Prof. dr. Boštjan M. Turk (foto: arhiv Demokracije)

Dr. Boštjan M. Turk, profesor, publicist in analitik:

“Ves čas ponavljam, da je Golob stopil v vojno z vitalnimi plastmi slovenstva. S kmetstvom, obrtniki, podjetniki, zdravniki in zdravstvenim osebjem ter upokojenci. Ko sem predčasno glasoval v Ljubljani na referendumu o ubijanju nemočnih in starejših, sem videl, da množično prihajajo upokojenski pari. Takrat sem vedel, da je referendum dobljen. Začutil so, da jih Golob hoče likvidirati, da bo s tem sprostil nevzdržnost pokojninske blagajne. To je v kampanji potrdil tudi Igor Pribac, ko je dejal, da ena injekcija evtanazije stane bistveno manj kot vzdrževanje človeka pri življenju.”

Vir: Nova24tv.si

