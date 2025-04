Alen Salihović: Ta vlada je res banana republika, niti mrtvih ne spoštuje

Alen Salihović, novinar in urednik informativnega programa na Radiu Ognjišče:

“Kako grdo do pokojnika /papeža Frančiška/, ko mu šef vlade napove žalovanje tri dni, potem pa to spremeni v en dan. So trenutki, ko lahko izjavo pozabiš in so trenutki, ko je ne moreš. Sramotno in zavržno od Vlada Republike Slovenije. Ta vlada je res #bananarepublika. Še mrtvega ne spoštuje. Sram me je in žalosten sem! Preden kaj sporočite se pogovorite. Upam, da bo PV zaradi laži odpovedal udeležbo na pogrebu pri tistem, ki mu lahko dá odvezo… “

Vir: facebook