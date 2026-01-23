Alen Salihović: Seznam razrednih sovražnikov sedanje koalicije je vse daljši

Alen Salihović, urednik in novinar:

“Koalicija Gibanja Svoboda, Levice in SD – s političnimi sateliti nekdanjih propadlih strank – si je izbrala jasne sovražnike: kmete, mala in srednja podjetja, zdravnike, Katoliško cerkev in vse, ki si drznejo misliti drugače. Zdravniške organizacije opozarjajo na razgradnjo sistema, kmetje na nevzdržne razmere, Cerkev na krčenje verske svobode. Državljani pa so ujeti nekje vmes – kot talci politične nemoči.

Po drugi strani je oblast pod svoje okrilje vzela izbrane nevladne organizacije, ki so jo pred volitvami odkrito podpirale. Zgodilo se je nekaj nevarnega: t. i. naklonjena civilna družba je začela narekovati tempo zakonodaje, vlada pa je temu servilno sledila.”

Vir: Radio Ognjišče