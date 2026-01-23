e-Demokracija
3.3 C
Ljubljana
petek, 23 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Alen Salihović: Seznam razrednih sovražnikov sedanje koalicije je vse daljši

Izjava dneva
Alen Salihović, urednik informativnega programa Radia Ognjišče. (foto: Facebook)

Alen Salihović, urednik in novinar: 

“Koalicija Gibanja Svoboda, Levice in SD – s političnimi sateliti nekdanjih propadlih strank – si je izbrala jasne sovražnike: kmete, mala in srednja podjetja, zdravnike, Katoliško cerkev in vse, ki si drznejo misliti drugače. Zdravniške organizacije opozarjajo na razgradnjo sistema, kmetje na nevzdržne razmere, Cerkev na krčenje verske svobode. Državljani pa so ujeti nekje vmes – kot talci politične nemoči.

Po drugi strani je oblast pod svoje okrilje vzela izbrane nevladne organizacije, ki so jo pred volitvami odkrito podpirale. Zgodilo se je nekaj nevarnega: t. i. naklonjena civilna družba je začela narekovati tempo zakonodaje, vlada pa je temu servilno sledila.”

Vir: Radio Ognjišče

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Izjava dneva

Dr. Miro Haček: Glas za Stevanovićevo Resnico je v resnici glas za Gibanje Svoboda

Izjava dneva

Dr. Vinko Gorenak: Za mnenjem KPK o Golobovem primeru se skriva veliko večja in hujša zgodba

Izjava dneva

Prof. dr. Andrej Umek: Pri nas so plače v javnem sektorju bistveno višje kot v gospodarstvu, kar je absurd

Izjava dneva

Petra Juvančič: Pogovarjamo se, kako zmanjšati število predpisov, a število pravnih aktov še kar narašča

© Nova obzorja d.o.o., 2026