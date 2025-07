Alen Salihović, urednik informativnega programa na Radiu Ognjišče:

“Mislim, da je čas, da se koalicija prešteje in – če ne gre drugače – vrne mandat ter se razmerja sil na volitvah vzpostavijo na novo. Seveda v upanju, da bodo volivci nagradili tiste, ki so za obrambo Slovenije, za slovensko vključenost v mednarodne povezave in za tiste, ki pri vodenju države ne držijo fige v žepu.”

Vir: Radio Ognjišče