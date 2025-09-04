Zelenski za Le Point: Čez dve leti bodo Rusi imeli veliko raket z dosegom do pet tisoč kilometrov

Piše: C. R.

Če bi Putinu uspelo zasesti Ukrajino, bi jo uporabil kot oporišče, je dejal ukrajinski predsednik Zelenski v intervjuju za francoski časopis Le Point.

Teritorialna popuščanja Ukrajine bodo pripeljale le do tega, da bo ruski diktator Vladimir Putin zavzeta ozemlja uporabil kot odskočno desko za nadaljnji napad. Čez dve leti bodo Rusi imeli veliko raket z dosegom do 5000 kilometrov. To je v intervjuju za Le Point povedal ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

„Nekateri mediji trdijo, da bi se mir ponovno vzpostavil, če bi ukrajinski vojaki zapustili vzhodne regije naše države. To ni res. Putin je vdrl na Krim, da bi ga uporabil kot oporišče in obkolil jug naše države. To pomeni, da se je pripravljal na novo ofenzivo. Leta 2014 je vdrl v del vzhoda naše države, da bi ga uporabil kot oporišče za popolno okupacijo teh regij. Če bi jutri na kakršen koli način zapustili Donbas, kar se ne bo zgodilo, bi Putinu odprli nezaščiteno območje v bližini mesta s pol milijona prebivalcev – Harkova. Prav tako bi zavzel industrijsko središče Dnipro. To bi mu odprlo nove možnosti,” je poudaril predsednik Ukrajine. Po njegovih besedah bi Putin, če bi mu uspelo zavzeti celotno Ukrajino, le – to uporabil kot oporišče na enak način.

Ali bo Putin to naredil ali ne, je odvisno od trdnosti Evrope, je poudaril Zelenski. Če bo Evropa močna, verjetno ne bo storil ničesar, če pa bo šibka, bo podvržena dejanjem Rusije. »Med Moskvo in Parizom je manj kot 3000 kilometrov. Danes imajo rakete, ki jih Rusija uporablja proti Ukrajini, doseg 2500 kilometrov. Mi sami imamo rakete z dosegom 3000 kilometrov. in kaj mislim s tem? – Ta vojna spodbuja tehnološki razvoj tukaj, v Evropi, pa tudi v Rusiji. S tem tehnološkim razvojem ni več oddaljenih vojn. Verjemite mi, čez dve leti bodo Rusi imeli veliko raket – in mi tudi – z dosegom 5000 kilometrov. Morje ne bo nikogar zaščitilo. Ocean ne bo nikogar zaščitil. Rakete bodo nekoč morda imele doseg celo 10 000 kilometrov,” je pojasnil Zelenski.

Zelenski je pred tem, dejal da Ukrajina ne bo pristala na ozemeljska popuščanja Rusiji ali izmenjavo ozemelj. »Za nekatere je to le ozemlje, za nas pa je to naše življenje, naša zgodovina, naša ustava,« je poudaril Zelenski in dejal, da poleg tega nihče ne more dati zagotovila, da ruski diktator Vladimir Putin ne bo nadaljeval z okupacijo ukrajinskih ozemelj. „Večkrat je lagal, zato mu ne moremo zaupati,“ je dejal Zelenski, ki Rusiji v nobenem primeru ne bi prepustil ozemlja. Zelenski je poudaril, da je Rusija že utrpela ogromne izgube svojih vojakov, pa ruski diktator v štirih letih ni uspel zasedati niti 30 odstotkov Donbasa.