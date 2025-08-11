Visoki predstavnik Hamasa: Priznanje Palestine je sad pokola sedmega oktobra

Piše: A. S.

V intervjuju za Al Jazeera je Ghazi Hamad, visok predstavnik Hamasovega politbiroja, odkrito pripisal priznanje palestinske države iz strani nekaterih zahodnih držav, med katerimi je tudi Slovenija, terorističnemu napadu, ki ga je njegova skupina izvedla 7. oktobra 2023.

Kot poroča spletni novičarski portal Breitbart, je po besedah Hamada »pobuda več držav za priznanje palestinske države eden izmed sadov 7. Oktobra«. Pri tem je dodal, da Palestinci ne bodo nikoli odložili orožja. Prav tako je dejal, da je Hamas s svojim nasiljem ponovno postavil vprašanje palestinske države na mednarodni dnevni red, medtem ko po njegovem mnenju predsednik Države Palestine in Palestinske narodne uprave (PNA) ter od leta 2004 tudi predsednik Palestinske osvobodilne organizacije (PLO), Mahmud Abbas, ni uspel doseči enakega učinka.

Med državami, ki so priznale Palestino, je tudi Slovenija, ki je 4. junija 2024 uradno priznala državo Palestino kot neodvisno in suvereno ter dan kasneje vzpostavila diplomatske odnose. Slovenska vlada je takrat odločitev označila kot »sporočilo upanja in miru«, namenjeno podpori dve-državni rešitvi in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu. Zunanja ministrica Tanja Fajon je izjavila, da je priznanje Palestine korak k miru, a očitno so imeli kritiki priznanja prav, ko so opozarjali, da slednje le podžiga terorizem Hamasa.