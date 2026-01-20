V Avstriji afganistanski oskrbovalec obsojen na 3,5 leta zapora zaradi spolnega napada na dementno upokojenko

Piše: A. S.

Na Dunaju je sodišče obsodilo 26‑letnega moškega iz Afganistana na tri in pol leta zapora, potem ko je priznal, da je seksualno zlorabil 82‑letno žensko z demenco v njenem domu. Obtoženi je bil zaposlen kot negovalec in je bil odgovoren za vsakodnevno oskrbo starejše gospe, a je izkoristil njeno nemoč in duševno prizadetost, da jo je spolno zlorabljal.

Zlorabo so odkrile nadzorne kamere, ki jih je v stanovanju namestil eden od sinov žrtve, saj je bil zaksrbljen glede njene varnosti. Posnetke, ki so prikazovali gnusna dejanja migranta, je predal preiskovalnim organom. Negovalec afganistanskega rodu je namreč izkoriščal dejstvo, da njegova oskrbovanka trpi za Alzheimerjevo boleznijo in jo je spolno napadal, ko sama ni mogla dojeti kaj se dogaja.

Na sodišču je migrant priznal krivdo, a se je zgovarjal, češ da mu je žal, da je bil neumen in da ni dobro razumel samega sebe v času zlorab. Dejal je tudi, da je žrtev istih let kot njegova babica, na kar ga je sodnik vprašal, če bi tudi svoji babici kazal penis. Slednji je seveda odgovoril, da ne. Tožilstvo je izpostavilo predvsem dejstvo, da zaradi svoje bolezni žrtev ni sposobna pristati na spolne odnose ali sploh razumeti kaj se dogaja okoli nje.

Sodišče je obtoženega obsodilo na tri in pol leta zapora ter mu naložilo 3.000 evrov odškodnine za žrtev. Kazen je pravnomočna in ni več predmet pritožbe. To pa v praksi pomeni, da bo migrant postal breme davkoplačevalcev, po prestani kazni pa bo lahko znova iskal nove žrtve, namesto, da bi bil izgnan.