Trump: “Zdaj so vsi MRTVI in samo še huje bo!”

Piše: Spletni časopis

Nočni napad Izraela na Iran je lahko le začetek še obsežnejšega izraelskega napada. Iran je čez noč ostal brez vojaškega vrha, najpomembnejši generali so mrtvi (poveljnik revolucionarne garde Hossein Salami, poveljnik celotne vojske Mohammad Bagheri, poveljnik zračne obrambe Davood Sheikhian, poveljnik zračnih sil Amir Ali Hajizadeh…) uničen in poškodovan pa je večji del letalske obrambe, pa tudi raketna izstrelišča in območja za izdelavo nuklearnega orožja. Po nočnih napadih z letali, ki so se vsa vrnila nazaj v Izrael, so danes že sledili novi napadi. Iz Izraela so pojasnili, da je bil napad na Iran nujen, da bi zavarovali svojo državo.

Z ostrim stališčem, da je lahko še veliko huje, če se Iran ne bo odrekel nuklearnemu orožju, se je na omrežju truthsocial odzval ameriški predsednik Donald Trump. Iz ZDA opozarjajo, da je Izrael po Iranu udaril brez ZDA. So pa bili v ZDA obveščeni, da se lahko zgodi. Trump je objavil takšno sporočilo o dogajanju:

“Iranu sem dajal priložnost za priložnostjo, da sklene dogovor. Z najostrejšimi besedami sem jim govoril, naj “preprosto naredijo to”. Toda ne glede na to, kako zelo so se trudili, ne glede na to, kako blizu so bili, tega preprosto niso mogli storiti. Rekel sem jim, da bo veliko huje, kot so vedeli, pričakovali in bilo jim je povedano, da Združene države Amerike izdelujejo najboljšo in najbolj smrtonosno vojaško opremo kjerkoli na svetu, DALEČ NAJBOLJŠO, in da je ima Izrael veliko, še veliko več pa je bo – in da jo znajo uporabljati. Nekateri iranski predstavniki trde linije so pogumno govorili, vendar niso vedeli, kaj se bo zgodilo. Zdaj so vsi MRTVI in samo še huje bo! Že je bilo veliko smrti in uničenja, vendar je še vedno čas, da se ta pokol, pri čemer bodo naslednji že načrtovani napadi še bolj brutalni, konča. Iran mora skleniti dogovor, preden ne ostane ničesar, in rešiti tisto, kar je bilo nekoč znano kot Iranski imperij. Nič več smrti, nič več uničenja, SAMO NAREDITE TO, PREDEN BO PREPOZNO. Bog vas vse blagoslovi!”

Izvirno sporočilo je takšno:

Iran je dodatno oslabljen, ker so jim Izraelci že prej uničili glavne vojaške skupine, ki jih je dolga leta financiral, upravljal in z njimi poskušal slabiti Izrael: precej potolčeni so Hamas v Gazi, Hezbolah v Libanonu in Hutiji v Jemnu. Propadel pa je Iranu tudi vpliv, skupaj z Rusijo, nad Sirijo.

Podobne so ocene, da ni računati, da bi bil Izrael samostojen jezdec in da so posledice lahko resne, tudi v Rusiji, katere pomemben zaveznik je Iran v vojni z Ukrajino. V Rusijo bo zdaj prihajalo manj raket, streliva in orožja za ruski vojaški stroj, ki poskuša okupirati čim več Ukrajine.

Strelkov: Slabo za Rusijo v Ukrajini

Zanimivo je položaj ocenil Igor Strelkov, ruski obveščevalec in eden od kolovodij iz Rusije sproženega upora v Donbasu pred desetletjem, tam je bil celo minister za obrambo, med drugim je bil v odsotnosti obsojen za smrt 298 potnikov na malezijskem letalu, ki so ga sestrelili njegovi vojaki, za katerimi je bila Rusija, iz okupiranega ozemlja Ukrajine. Pozneje je zbežal v Rusijo in se tam uveljavil kot spletni vojaški analitik, a so ga v začetku lanskega leta ruske oblasti zaprle zaradi ekstremizma, ko je začel močno kritizirati Vladimirja Putina. Tako je ocenil položaj:

Iz Irana napovedujejo močan odgovor. A z vsakim “odgovorom” veliko tvegajo. Precej jasno je, da ima Izrael veliko premoč v zraku in da je obveščevalno in vojaško povozil Iran.