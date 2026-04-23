Trump vojski ukazal uničevanje ladij za polaganje min v Hormuški ožini

Piše: STA

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da je mornarici ukazal, naj uniči vsako četudi majhno plovilo, ki v Hormuški ožini postavlja mine. Kot je še zapisal na Truth Social, je sicer ameriško čiščenje min v prelivu v teku.

“Ameriški mornarici sem ukazal, naj strelja in uniči vsako plovilo, četudi majhno (…), ki polaga mine v vodah Hormuške ožine,” je v objavi na svojem družbenem omrežju zapisal Trump. “Ne sme biti nikakršnega oklevanja. Poleg tega naši ‘minolovci’ prav zdaj čistijo ožino,” je dodal.

Iran je od začetka izraelsko-ameriške agresije 28. februarja močno omejil ladijski promet skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ključno za izvoz nafte iz Perzijskega zaliva in širše regije. ZDA v odgovor od prejšnjega ponedeljka izvajajo blokado iranskih pristanišč.

Ožina, skozi katero je pred vojno potovala približno petina svetovne oskrbe z nafto, ostaja večidel zaprta tudi med trenutno veljavnim premirjem med Teheranom in Washingtonom. Ko so promet čez preliv ob začetku prekinitve ognja ta mesec za kratek čas ponovno odprli, jo je kljub temu zaradi pomislekov glede nevarnosti napadov in min prečkalo le nekaj ladij.

Po oceni Pentagona bi lahko trajalo do šest mesecev, da bi na območju odstranili vse mine, ki jih je tja namestil Iran, je v sredo ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal časnik Washington Post.