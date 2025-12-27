Trump se hoče znebiti Somalcev, ki so jih uvozili demokrati

Piše: Andrej Sekulović

Somalci so odgovorni za obsežno goljufijo v času pandemije kitajskega virusa. Trump jih hoče množično deportirati. Demokrati se mu upirajo. Remigracija ilegalcev se je začela.

Minneapolis, največje mesto v ameriški zvezni državi Minnesota, je postal pod zgrešeno politiko odprtih meja dom največje somalske diaspore zunaj Afrike. V tem mestu naj bi živelo več kot 100.000 prebivalcev somalskega rodu, kar povzroča številna trenja. Priliv beguncev in migrantov iz te vzhodnoafriške države se je povečal predvsem pod vladavino demokrata Joeja Bidna. Nedavno pa je Minnesoto pretresel tudi škandal ob razkritju obsežnih goljufij v socialnih programih, ki naj bi davkoplačevalce stale slabo milijardo dolarjev. Politično korektni mediji so bili sicer še bolj ogorčeni nad ostrimi izjavami predsednika Trumpa. Slednji je somalske priseljence označil za izmečke in namignil, naj bi bilo uvažanje migrantov v Minnesoto pravzaprav uvažanje novih volivcev Demokratske stranke, saj ima Minnesota, ki je tradicionalno bolj naklonjena demokratom, tudi močno republikansko skupnost.

Začetki priseljevanja

Somalci so se začeli množično priseljevati v ZDA leta 1991, ko je v njihovi domovini začela divjati državljanska vojna. Več sto tisoč ljudi je bilo ubitih, milijoni pa so bežali pred okrutnostjo svojih sodržavljanov. Kasnejše dogodke v tej krvavi vojni, predvsem v Mogadišu leta 1993, dobro prfikazuje znani film Sestreljeni črni jastreb režiserja Ridleyja Scotta. Tako so ZDA prek svojega urada za priseljevanje beguncev začele sprejemati Somalce, pri tem pa je bila zanje Minnesota precej privlačna, saj so njeni nevladniki, kot sta organizaciji Lutheran Social Services (Luteranska socialna služba) International Rescue Committee (Mednarodni komite za reševanje), prišlekom ponudili obsežno podporo pri učenju jezika, iskanju služb in zdravstvenih storitvah. Hkrati je tamkajšnja industrija, zlasti na področju predelovanja mesa in zdravstva, iskala poceni delovno silo, kar je velikokrat ena od gonilnih sil za veliko demografsko zamenjavo. Čeprav je v času svojega prvega mandata Trump omejil sprejemanje beguncev, je Biden znova zvišal kvote. Trump je namreč znižal letno kvoto beguncev sprva na 15.000 in zatem na 12.000. To je vplivalo tudi na Somalce, saj jih je v obdobju 2017–2021 prišlo le nekaj sto na leto. Somalija je bila prav tako uvrščena na seznam visoko tvegane države zaradi terorizma skupin, kot je islamistična Al-Shabaab.

Demokrati glavni uvozniki migrantov

Biden je aprila 2021 ukazal dvig kvote na 62.500 beguncev za preostanek fiskalnega leta 2021, nato pa na 125.000 za vsako naslednje leto. Čeprav je bila odločitev predstavljena v humanitarni luči, so demokrati potrebovali tudi nove volivce v zveznih državah, kot je Minnesota, kjer je Biden prejel dobrih 52 odstotkov glasov, Trump pa 45 odstotkov. Glede na podatke ameriške vladne ustanove, ki zbira in objavlja podatke o sprejemu beguncev v ZDA, Centra za obravnavo beguncev (Refugee Processing Center), naj bi bile med letoma 2021 in 2024 ZDA sprejele prek Ameriškega programa sprejemanja beguncev (USRAP), združevanja družin in humanitarnih vizumov več kot 300.000 beguncev, od tega kar 37.000 Somalcev. Rekordno je bilo leto 2024, ko je bilo sprejetih kar 100.034 beguncev, kar je bilo več kot v letih 2022–2023, od tega pa jih je 25 odstotkov prihajalo iz Afrike. Demokratski guverner Minnesote Tim Walz je prav tako okrepil lokalne programe za prišleke; razširil je financiranje socialnih storitev, tudi zvezni program zdravstvenega zavarovanja za ljudi z nizkimi dohodki in za tiste, ki potrebujejo pomoč, Medicaid, ter namenil več za stanovanjske subvencije. Somalci so poplačali vse ugodnosti tako, da so izkazali zvestobo Bidnu in Demokratski stranki; somalski migrant Hamsa Warfa je postal visoki predstavnik v administraciji Joeja Bidna, ob tem pa je izjavil, da je Biden »najbolj vključujoč predsednik do somalske skupnosti v zgodovini«. Po podatkih Ameriškega urada za popis prebivalstva in Minnesotskega centra za demografijo iz prejšnjega leta naj bi v tej zvezni državi živelo do 108.000 Somalcev, ki predstavljajo več kot dva odstotka prebivalstva v tej državi. To je razvidno tudi iz tega, da naj bi bile nekatere lokalne šole uvedle programe za muslimanske otroke, medtem ko se v nebo dvigujejo minareti.

Največja prevara s pandemijo

Proti koncu leta 2025 pa je v povezavi s somalskimi priseljenci Minnesoto in celotne ZDA razburil škandal; med pandemijo naj bi bili nekateri zvezni programi tarče obsežnih goljufij. Zvezni tožilci so vložili obtožnice proti več kot 70 osebam, večinoma somalske narodnosti. Gre za enega največjih škandalov v ZDA, končna škoda pa naj bi znašala med 805 milijonov do več kot 1,2 milijarde dolarjev. V središču škandala je ameriška neprofitna organizacija Feeding Our Future (Nahranimo našo prihodnost), ustanovljena za zagotavljanje prehrane šolskim otrokom predvsem v času pandemije covida‑19. Med letoma 2020–2022 naj bi bili nekateri posamezniki iz te organizacije ustanavljali lažne podružnice, prek katerih so izdajali fiktivne račune za neobstoječe obroke in tako svoje žepe napolnili z milijoni davkoplačevalskega denarja, natančneje, ukradenih je bilo med 250 in 300 milijonov dolarjev. Med obtoženimi sta bila tudi Muna Wais Fidhin zaradi »žičnih« prevar prek elektronskih komunikacij ali prenosa sredstev, in Abdimajid Nur, ki bo šel za deset let na hladno, ker je izdajal lažne račune v vrednosti 14 milijonov dolarjev. Sicer je več kot 90 odstotkov obtoženih vodilo neprofitne organizacije, ustanovljene po letu 2019, denar pa so prali prek luksuznih nakupov, nepremičnin v tujini in nakazil v Somalijo.

Velika mreža sodelujočih

Med programi, prek katerih so Somalci tlačili v svoje žepe in v malhe svojih sorojakov v domovini denar ameriških davkoplačevalcev, je tudi Zgodnja intenzivna razvojna in vedenjska intervencija (EIDBI), program, namenjen otrokom z avtizmom ali drugimi razvojnimi motnjami, da se izboljšajo njihove kognitivne, socialne in vedenjske sposobnosti, ki je financiran prek Medicaida. Stroški programa so poskočili s 3 milijonov dolarjev leta 2018 na 462 milijonov leta 2023, preiskave pa so odkrile lažne diagnoze, vpis otrok v neobstoječe centre, zlorabo državnih sredstev in pranje denarja. Treba je omeniti tudi program za podporo najranljivejšim prebivalcem, predvsem brezdomcem, invalidom in ljudem z nizkimi dohodki, ki jim pomaga ohraniti ali pridobiti stanovanje, Storitve za zagotavljanje stanovanjske stabilnosti (HSS). Stroški programa so narasli z 2,6 milijona dolarjev na leto na več kot 100 milijonov v dveh letih zaradi lažnih vpisov, goljufij in nepravilnega upravljanja sredstev. Preiskava je razkrila tudi mreže, v katerih so starši prejemali podkupnine za lažne vpise, zdravniki pa izdajali diagnoze brez pregledov. Nekateri viri, denimo nekdanji somalski preiskovalec revije City Journal, namigujejo celo, da bi del ukradenega denarja lahko pristal v rokah islamističnih teroristov iz Al-Shabaaba prek nakazil v Kenijo in Somalijo – tudi prek oseb, vpletenih v Feeding Our Future. A za zdaj ministrstvo za pravosodje in FBI poudarjata, da ni dokazov, ki bi potrjevali financiranje terorizma.

»Izmečki, ki jih nočemo v svoji državi«

Ob vsem tem je predsednik Trump poskrbel za ogorčenje liberalnih medijev, ko je 2. decembra na zasedanju kabineta v Beli hiši označil somalske migrante za izmečke oziroma za »smeti«. Dejal je: »Če bomo še naprej prinašali smeti v našo državo, bomo šli v napačno smer,« pri čemer je bil tudi zelo kritičen do Ilhan Omar, kongresnice 5. kongresnega okraja Minnesote v ameriškem predstavniškem domu somalskega rodu, ki jo je prav tako skupaj z njenimi »prijatelji« označil za »smet«; Omarjeva namreč slovi kot zagovornica in predstavnica somalske skupnosti. Republikanski kongresnik Tom Emmer, ki je branil Trumpove besede, pa jo je celo povezal z omenjenimi prevarami. No, Trump je za Somalce rekel tudi, da jih ne želi v svoji državi. »Somalci so ogoljufali državo za milijardo dolarjev, hkrati pa ničesar ne prispevajo. 88 odstotkov jih je na socialni. Ničesar ne prispevajo. Iskreno vam povem, da jih nočem v svoji državi,« je bil v svojem slogu znova direkten Trump. Skoraj še bolj pa je razburil nežna ušesa liberalne javnosti z besedami, da je njihova država slaba z razlogom; »Njihova država smrdi, mi pa jih nočemo v naši deželi.« Ob Trumpovih besedah se moramo vprašati, ali je integracija migrantov iz tretjega sveta sploh mogoča. Povprečen inteligenčni količnik v Somaliji je po raziskavi Lynn & Vanhanen, 2002–2012, med 68 in 70, medtem ko je v ZDA in Evropi med 95 in 105. Z drugimi besedami, na Zahodu veljajo tisti, ki imajo količnik okoli 70, že za umsko zaostale. Zato je težko pričakovati uspešno integracijo nekoga, ki ni le iz popolnoma drugega kulturnega in moralnega okolja, temveč ima tudi IQ okoli 70, v družbo, ki je namenjena tistim, ki imajo IQ od 90 naprej.

Remigracija takoj!

Trump je v omenjenem nagovoru napovedal tudi deportacije, glede slednjih pa je bil očitno kar resen. Že naslednji dan, 3. decembra, je ameriška služba za priseljevanje in carinsko izvrševanje (ICE) začela z operacijo »Metro Surge« na območju Minneapolisa in St. Paula. V nekaj dneh so aretirali 47 nedokumentiranih priseljencev, vključno z več Somalci s preteklimi obsodbami za goljufije in nasilne zločine. Ministrstvo za domovinsko varnost je 4. decembra objavilo, da so med aretiranci pedofili, člani tolp in »najhujši od najhujših«, ki naj bi bili na prostosti le zaradi zgrešene politike guvernerja Walza in župana Jacoba Freya, ki omejuje sodelovanje lokalnih oblasti z ICE pri aretacijah in deportacijah nezakonitih priseljencev. 5. decembra je letalo z desetimi pridržanimi poletelo z letališča Minneapolis–St. Paul. Kljub temu so demokrati skušali zaščititi svoje migrantske ljubljence, saj je župan Frey izdal izvršni ukaz, ki prepoveduje delovanje zveznih agentov na mestni lastnini. Slednji ne preprečuje ICE delovanja povsod, ampak omejuje uporabo mestne lastnine za aretacije in preiskave. Na takšen način zblazneli levičarji, kot sta Frey in Walz, še naprej branijo nezakonite migrante in tujce, ki se skušajo zakonito in nezakonito dokopati do čim večje vsote denarja ameriških davkoplačevalcev.