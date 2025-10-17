Trump se bo s Putinom srečal v Budimpešti, še prej ga bo obiskal Zelenski

Piše: Spletni časopis

“S predsednikom Putinom se bova nato srečala na dogovorjeni lokaciji v Budimpešti na Madžarskem, da bi videla, ali lahko končava to “neslavno” vojno med Rusijo in Ukrajino.”

Tako je pogovore najprej na nižji ravni z Rusijo, pozneje pa srečanje predsednikov, po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na svojem družabnem omrežju napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Pogovor, ki je trajal več ur je bil na Putinov predlog. Zgodil se je tik pred tem, ko Trump v Beli hiši gosti predsednika Ukrajine Volodimirja Zelenskega. Z Zelenskim bosta govorila o možnosti, da ZDA Ukrajini pri obrambi pred rusko agresijo pomagajo z raketami srednjega dosega Tomahavk. Sporočila o tej za Rusijo precej nevarni pomoči, je sprožilo precej nervoze v Rusiji, ki ima velike težave že zaradi tega, ker po nekaj letih, ko je le Rusija sistematično z raketami uničevala ukrajinsko naftno in drugo energetsko infrastrukturo, zdaj to precej učinkovito daleč v Rusiji počne tudi Ukrajina. Na ruskih črpalkah zaradi tega zmanjkuje bencina. Rusija, ki jo šaljivo označujejo tudi kot veliko bencinsko črpalko z jedrskimi izstrelke, ki se prenareja, da je država, pa je postala uvoznica bencina. Ukrajinci so to dosegli le le z droni in raketami lastne izdelave.

Nervoze pa ne povzroča predvsem raketni sistem Tomahavk, ki je še bolj natančen in učinkovitejši od ukrajinskih dronov. Še bolj Rusijo skrbi sporočilo o široki podpori pri obrambi Ukrajine pred rusko agresijo, ki traja že enajst let (začelo se je z okupacijo Krima) tudi z napadi daleč v Rusijo. To je namreč veliko šečji signal. Prejšnji predsednik Johna Biden je večinoma zastopal politiko, da se sme Ukrajina, še posebej z ameriškimi sistemi, le braniti na svojih ozemljih in ozkem pasu ob meji. In to je bil signal za celoten Zahod, da se sme Ukrajina boriti le z zvezanimi rokami na hrbtu.

Prevod sporočila Trumpa po pogovoru s Putinom, je takšen:

“Pravkar sem zaključil telefonski pogovor s predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom in bil je zelo produktiven. Predsednik Putin je meni in Združenim državam čestital za veliki dosežek miru na Bližnjem vzhodu, o čemer smo, kot je dejal, sanjali že stoletja. Pravzaprav verjamem, da bo uspeh na Bližnjem vzhodu pomagal pri naših pogajanjih za konec vojne Rusija/Ukrajina. Predsednik Putin se je zahvalil prvi dami Melaniji za njeno sodelovanje z otroki. Bil je zelo hvaležen in dejal, da se bo to nadaljevalo. Veliko časa sva posvetila tudi pogovorom o trgovini med Rusijo in Združenimi državami po koncu vojne z Ukrajino. Ob koncu klica sva se dogovorila, da bo naslednji teden srečanje naših visokih svetovalcev. Prva srečanja Združenih držav bo vodil državni sekretar Marco Rubio, skupaj z drugimi, ki bodo določeni naknadno. Lokacija srečanja bo določena pozneje. S predsednikom Putinom se bova nato srečala na dogovorjeni lokaciji v Budimpešti na Madžarskem, da bi videla, ali lahko končava to “neslavno” vojno med Rusijo in Ukrajino. S predsednikom Zelenskim se bova jutri srečala v Ovalni pisarni, kjer bova razpravljala o mojem pogovoru s predsednikom Putinom in še marsičem. Verjamem, da je bil z današnjim telefonskim pogovorom dosežen velik napredek.”