Trump se bo s Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski

Piše: STA

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social davi naznanil, da se bo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal prihodnji petek na Aljaski. Trump je pred tem v petek novinarjem dejal, da srečanje s Putinom prihodnji teden bo, vendar bo kraj sporočil kasneje.

Na vrhu z voditeljema Armenije in Azerbajdžana v Beli hiši je Trump tudi dejal, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja.

“Zelo pričakovano srečanje med mano kot predsednikom ZDA in predsednikom Vladimirjem Putinom iz Rusije bo potekalo naslednji petek, 15. avgusta 2025, v čudoviti zvezni državi Aljaski. Nadaljnje podrobnosti bodo sledile,” je objavil Trump.

Ameriški predstavniki, vključno s Trumpom, so evropske voditelje in ukrajinske uradnike seznanili z načrtom, ki ga je predlagal Putin, da se ustavi vojna v Ukrajini v zameno za znatne ozemeljske koncesije s strani Kijeva, so pojasnili uradniki, seznanjeni z zadevo, je poročala CNN.

Načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na sredinem srečanju v Moskvi, bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda, ter Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so ostale podrobnosti predloga še vedno nejasne.

Ni jasno, kaj bi načrt pomenil za dve drugi regiji v Ukrajini, Zaporožje in Herson, kjer Rusija nadzira dele ozemlja, razen da bi Rusija tam ustavila svojo ofenzivo.

Prav tako ni jasno, kaj je z drugimi Putinovimi zahtevami za končanje vojne, kot je zahteva, da Ukrajina nikoli ne bo pristopila k zvezi Nato.

V začetku tega tedna je Trump obljubil, da bo uvedel nove sankcije proti Rusiji, če Putin do petka ne bo končal vojne v Ukrajini, vendar je v četrtek zavzel manj trdno stališče in novinarjem v Ovalni pisarni dejal, da bo odvisno od Putina, ali bo petkov rok veljal. Trump sankcij ni napovedal.