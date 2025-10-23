Trump preklical napoved srečanja s Putinom v Budimpešti

Piše: Spletni časopis

Ameriški predsednik Donald Trump je odpovedal srečanje z Vladimirjem Putinom, ki bi moralo biti čez teden v Budimpešti.

ZDA so uvedle sankcije proti največjima ruskima naftnima podjetjema Lukoil in Rosneft. V kongresu pripravljajo še obsežnejše ukrepe proti Rusiji. Po tem, ko je ruski zunanji minister Sergej Lavrov ameriškemu državnemu sekretarju Marku Rubiu sporočil, da za Rusijo ni sprejemljivo premirje po črti, kjer potekajo spopadi, ker bi večina Ukrajine “ostala pod nacistično oblastjo”, če bi se boji zdaj ustavili, in torej vztrajajo pri popolni kapitulaciji in podreditvi Ukrajine, kar je ves čas cilj Rusije, je pripravljalni pogovor v Budimpešti z Lavrovom kot tratenje časa odpovedal Rubio. Zdaj pa še Trump srečanje s Putinom.

»Glede na to, da predsednik Putin noče končati te nesmiselne vojne, ministrstvo za finance uvaja sankcije proti dvema največjima ruskima naftnima podjetjema, ki financirata vojni stroj Kremlja. Ministrstvo za finance je pripravljeno po potrebi sprejeti nadaljnje ukrepe za podporo prizadevanjem predsednika Trumpa za končanje še ene vojne. Spodbujamo naše zaveznike, naj se nam pridružijo in se držijo teh sankcij.« To pa je včeraj sporočil ameriški minister za finance Scott Bessent.

Trump je, ko je novinarje obvestil o preobratu, povedal, da upa, da bodo spremembe vplivale, da se bo Rusija le pripravljena resno pogovarjati o miru.

Razplet na črti spopadov, po katerem bi Rusija še naprej okupirala petino ukrajinskega ozemlja, kjer so povzročili strahovito razdejanje in škodo, za Rusijo ni najboljši. Na drugi strani bi ostala Ukrajina, ki bi bila povezana z EU in Zahodom bolj kot kdajkoli, z vlado, ki ne bo pokorna Moskvi, Rusijo pa bi doletele posledice, ko bi se morala soočiti z računom za “posebno vojaško operacijo”, ki ima velike gospodarske in družbene posledice, večinoma le slabe. Ruska računica je, da Ukrajina ne more več dolgo vzdržati vojne izčrpavanja, in da bodo na koncu, če v Moskvi vztrajajo ne glede na izgube, dobili vse. Si torej povsem podredili Kijev, kar bo tudi signal vsem drugim na območju njihovega imperija, ki si želijo več neodvisnosti in samostojnosti. In v okolici.

Preobrat v Beli hiši se je zgodil skoraj hkrati, ko Ukrajinci poročajo, da so se jim je predalo okoli 50 ruskih vojakov na območju Donetska, kjer so Rusi pred časom razglasili, da jim je uspel velik prodor, a so njihovi vojaki zašli na območje brez posebne vrednosti, kjer jih je bilo težko oskrbovati. Ko so enotam tam poskušali pomagati in jih okrepiti, so Rusi utrpeli velike dodatne izgube. Zdaj pa se vojaki, ki so po prodoru ostali v brezupnem položaju, predajajo.

Rusija je na drugih delih, denimo v Zaporožju, zadnje dni poskušala prodreti na načine, ki je že dalj časa nismo videli, torej z velikim številom tankov in drugih oklepnikov in ne le z vojaki, ki bi jih pošiljali v klavnico. A so bili Ukrajinci pripravljeni in so se ti motorizirani napadi doslej končali z uničenimi oklepniki in brez velikih sprememb.

Še naprej pa potekajo obsežna obstreljevanje Ukrajine z droni in različnimi vrstami raket in izstrelkov, s katerimi poskuša Rusija uničiti energetski sistem te države in oslabiti industrijsko proizvodnjo. To je Rusija poskušala že prejšnja leta. Novost je, da jim Ukrajinci prvič resno vračajo in zdaj tudi po Rusiji gorijo rafinerije, naftna skladišča in za vojsko pomembni industrijski objekti.