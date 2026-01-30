e-Demokracija
Trump ne namerava za vsako ceno vojaško posredovati v Iranu, ajatolski režim medtem grozi z napadom na Izrael

Ameriški predsednik Donald Trump (Foto: EPA)

Piše: C. R. 

Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj izrazil upanje, da ameriškim silam ne bo treba izvesti operacije proti Iranu. Dodal je, da namerava nadaljevati pogovore s Teheranom o morebitnem jedrskem sporazumu.

Napeti odnosi med Washingtonom in Teheranom so se dodatno zaostrili po nedavnih protestih v Iranu, ki so jih oblasti krvavo zatrle. Trump je namreč že sredi meseca zagrozil z vojaškim posredovanjem, če se bo nasilje nad protestniki nadaljevalo. Hkrati je pred dnevi v regijo napotil floto vojaških ladij.

Iran je medtem odgovoril z grožnjo z napadom na ameriške vojake v regiji, vrhovni vodja ajatola Ali Hamenej je tudi zagrozil z napadom na Izrael. Iranski general Mohamad Akraminia pa je dejal, da bo odziv Teherana na kakršno koli agresivno dejanje ZDA odločen.

