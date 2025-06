Trump napovedal, da bi lahko v Gazi kmalu prišlo do prekinitve ognja

Piše: Ž. K. (Nova24tv)

Predsednik Združenih držav Amerike je včeraj dejal, da bi lahko ogenj v Gazi kmalu ugasnil. To bi se lahko zgodilo že naslednji teden.

“Mislimo, da bomo prihodnji teden dosegli prekinitev ognja,” je Trump povedal po pogovorih z vsemi vpletenimi stranmi, kot poročajo tuje tiskovne agencije.

Ameriški predsednik podrobnosti oz. pogojev za prekinitev ognja ni predstavil, si pa poleg ZDA za premierje med Izraelom in terorističnim gibanjem Hamas prizadevajo tudi posredniki iz Egipta in Katarja. Zlasti v Katarju naj bi po doseženem premirju med Izraelom in Iranom videli priložnost, kot poroča STA.

“Če ne izkoristimo tega okna priložnosti in tega momenta, gre za še eno od mnogih izgubljenih priložnosti v nedavni preteklosti,” je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed al Ansari.

Trump je povedal tudi to, da Združene države Amerike prebivalcem Gaze dobavljajo velike količine hrane, ki jih zaradi spopadov primanjkuje. Hrano na območju Gaze trenutno razdeljuje organizacija GHF (Gaza Humanitarian Foundation), ki deluje s podporo Izraela in Združenih držav Amerike. Teroristično gibanje Hamas je namreč v preteklosti skrivalo hrano in jo nato preprodajalo lastnemu ljudstvu.

Slabe humanitarne razmere, ki se sedaj sicer izboljšujejo, izvirajo v propadu premirja med Izraelom in teroristično organizacijo Hamas, saj slednja ni bila pripravljena izpustiti preostanka talcev, ki jih zadržuje v podzemnih rovih. Sledila je izraelska blokada Gaze, ki pa se je pozneje sprostila.