Trump Iranu postavil 48-urni rok za odprtje Hormuške ožine, ajatolski režim pa grozi z raketami z dosegom štiri tisoč kilometrov

Piše: C. R.

Če Iran v roku 48 ur ne odpre Hormuške ožine za ladijski promet, bodo ZDA uničile njegovo energetsko infrastrukturo, je malo po polnoči na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Iran je danes v odzivu znova zagrozil z lastnimi napadi na energetsko infrastrukturo v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Če Iran v 48 URAH od tega trenutka ne bo BREZ GROŽENJ POPOLNOMA ODPRL Hormuške ožine, bodo ZDA napadle in uničile njihove številne ELEKTRARNE, ZAČELI PA BOMO Z NAJVEČJO!” je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Ameriški predsednik je sicer v petek zvečer dejal, da razmišlja o postopnem zaključevanju vojaških operacij na Bližnjem vzhodu. V zvezi z zaščito ladij pri plovbi skozi Hormuško ožino pa se je znova obrnil na ameriške zaveznike. Zaveznike v Natu je označil za strahopetce, ker mu nočejo pomagati zavarovati ožine.

Številne države so se pridružile izjavi, ki jo je v četrtek objavila britanska vlada, v kateri so izrazile pripravljenost “prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda skozi Hormuško ožino”. Vendar pa se s tem formalno niso zavezale pridružitvi katerikoli misiji na območju.

V odzivu na nove grožnje Trumpa z napadi je iranska vojska danes ponovno zagrozila z napadi na energetsko infrastrukturo in objekte za razsoljevanje vode v regiji.

“V skladu s prejšnjimi opozorili bomo, če bo sovražnik napadel iransko infrastrukturo za gorivo in energijo, napadli vso infrastrukturo za energijo, informacijsko tehnologijo in razsoljevanje, ki pripada ZDA in režimu v regiji,” je po poročanju iranskih medijev sporočila iranska vojska.

Po trditvah Izraela pa Iran razvija orožje z dosegom štiri tisoč kilometrov, s katerim lahko napadejo praktično vse evropske države. Med operacijo “Rjoveči lev” junija 2025 je izraelska vojska odkrila, da namerava iranski režim razviti rakete z dosegom 4.000 km, ki predstavljajo nevarnost za več deset držav v Evropi, Aziji in Afriki. Iranski režim je to sicer zanikal. Tako kot je zanikal številna druga teroristična dejanja. Iranski teroristični režim torej predstavlja globalno grožnjo, tudi z raketami, ki lahko dosežejo London, Pariz ali Berlin. Za zdaj je izvedel napade na 12 držav v regiji in razvija zmogljivost, ki predstavlja veliko širšo grožnjo.