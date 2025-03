Trump Hutijem: Doletel vas bo pekel

Piše: Spletni časopis

“Napadli smo teroristične baze, voditelje in protiraketno obrambo, da bi zaščitili ameriške ladje, zračna in pomorska sredstva ter obnovili svobodo plovbe.”

Tako je vojaške napade, ki ji je danes sprožil, da bi uničil raketne sisteme, drone in protiletalske sisteme Hutijskih teroristov, danes opisal ameriški predsednik Donald Trump. Na omrežju Truthsocial je objavil sporočilo, da teroristi ne bodo preprečili ameriškim ladjam, da prosto plujejo po svetovnih vodnih poteh, Hutijem je sporočil, da je njihov čas potekel in da morajo teroristične napade na ladje v Rdečem morju ustaviti še danes, sicer jih bo doletel pekel, kakršnega še niso videli. Opozorilo, da naj ustavijo podporo Hutijem, je poslal tudi Iranu, ki je v zadnjem času že izgubil vpliv na Sirijo s padcem diktatorja Bašarja Al Asada, ki je pobegnil v Moskvo.

Hutiji, ki so ena od vojaških milic pod vplivom Irana (podobni sta še Hamas in Hezbolah), že dalj časa onemogočajo tovorni in drugi promet z napadi v Rdečem morju.

Celotna objava Trumpa je v prevodu takšna:

“Danes sem vojski ZDA ukazal, naj začne odločno in močno vojaško akcijo proti Hutijevskim teroristom v Jemnu. Proti ameriškim in drugim ladjam, letalom in dronom vodijo neizprosno kampanjo piratstva, nasilja in terorizma. Odziv Joeja Bidna je bil patetično šibak, zato so neobrzdani Hutiji kar nadaljevali. Minilo je več kot leto dni, odkar je komercialna ladja pod zastavo ZDA varno plula skozi Sueški prekop, Rdeče morje ali Adenski zaliv. Zadnjo ameriško vojaško ladjo, ki je šla skozi Rdeče morje pred štirimi meseci, so Hutiji napadli več kot dvanajstkrat. Hutijci, ki jih financira Iran, so izstrelili rakete na ameriška letala in ciljali na naše enote in zaveznike. Ti neusmiljeni napadi so ZDA in svetovno gospodarstvo stali MILIJARDE dolarjev, hkrati pa so ogrozili nedolžna življenja. Napad Hutijev na ameriška plovila ne bo več toleriran. Uporabljali bomo izjemno smrtonosno silo, dokler ne bomo dosegli svojega cilja. Hutiji so zadušili ladijski promet v eni najpomembnejših vodnih poti na svetu, s čimer so zaustavili ogromne dele globalne trgovine in napadli temeljno načelo svobode plovbe, od katerega sta odvisna mednarodna trgovina in trgovina.

Naši pogumni borci prav zdaj izvajajo zračne napade na teroristične baze, voditelje in protiraketno obrambo, da bi zaščitili ameriško ladjo, zračna in pomorska sredstva ter obnovili svobodo plovbe. Nobena teroristična sila ne bo preprečila ameriškim komercialnim in mornariškim ladjam, da prosto plujejo po svetovnih vodnih poteh.

Vsem hutijevskim teroristom, VAŠ ČAS JE POTEKEL IN VAŠI NAPADI SE MORAJO USTAVITI DANES. ČE NE BODO, BO PEKEL DEŽEVAL NA VAS KOT DOSLEJ ŠE NISTE VIDELI!

Iranu: TAKOJ prenehajte podpirati Hutijske teroriste! NE grozite ameriškemu ljudstvu, njihovemu predsedniku, ki je prejel enega največjih mandatov v predsedniški zgodovini, ali svetovnim plovnim potem. Če to storite, PAZITE, ker bo Amerika terjala odgovornost in ne bomo prijazni!

V originalu: