(TRIBUNA) Donald Trump, carine in prosti trgi

Piše: Keith Miles, finančnik, angleški akademik in publicist

Pred kratkim sem se udeležil znanega Free Market Road Showa 2025 v Ljubljani. Kot bodo nekateri bralci vedeli, gre za mednarodno letno gostovanje v glavnih evropskih in severnoameriških prestolnicah, na katerega so povabljeni vrhunski gospodarstveniki in poslovneži, organizira pa ga znameniti dunajski Hayekov inštitut.

Ker je to potekalo tik pred tako imenovanim dnevom osvoboditve predsednika Trumpa 2. aprila 2025, podrobnosti njegovih drakonskih načrtov niso bile znane, čeprav je bila njegova splošna politika znana.

Friedrich Hayek in Adam Smith ter pomen proste trgovine

Moj prispevek k dogodku je bil osredotočen na Hayeka in Adama Smitha. Oba sta pravilno verjela, da bo prosta trgovina izboljšala bogastvo udeležencev. To je bilo nasprotje »merkantilistične« šole ekonomistov, ki je verjela v politiko, imenovano merkantilizem. Politika, ki ji sledi narod, bi namreč morala biti usmerjena k maksimiranju izvoza in minimiziranju uvoza. Temelji na ideji, da je bogastvo omejeno in da bi morale vlade nadzorovati trgovino, da bi povečale bogastvo.

Tako Smith kot kasneje drugi ekonomisti so pokazali, da se bogastvo poveča, če se blago in storitve proizvajajo tam, kjer je to najbolj učinkovito, in se nato trguje v okviru sistema proste trgovine.

Tej politiki so na splošno sledili svobodni narodi po drugi svetovni vojni v veliko korist ljudi povsod. Nato so ga večinoma sprejele nekdanje socialistične države, ko so postale demokracije v korist svojih ljudi, nazadnje pa so ga sprejele države v Afriki. Revščina v svetu se je zaradi proste trgovine in kapitalizma dramatično zmanjšala.

Ta politika je bila razvita kot svetovni sistem v okviru tistega, kar se je najprej imenovalo GATT (Splošni sporazum o carinah in trgovini), ki je kasneje postal WTO (Svetovna trgovinska organizacija), tako da bi se upoštevala osnovna pravila za zagotavljanje proste in poštene trgovine. Pravila so bila na primer določena tako, da bi bile državne subvencije v veliki meri prepovedane za izvozne izdelke. Splošni cilj je bil znižati carine in povečati trgovino.

Na žalost, in ker so nekatere države zlorabile pravila, ima Trump nekaj utemeljitve za svojo politiko do držav, ki so kršile pravila s subvencijami, z davčno politiko, manipulacijami valute ter občasno krajo idej in intelektualne lastnine. Problem je bil tudi protekcionizem držav, ki je bil dosežen z manipulacijo standardov, skupaj z nadzorom surovin. Francoski liberalni ekonomist Bastiat je pisal o »vidnem in nevidnem«, kar pomeni, da za navidezen pozitiven rezultat politike vedno obstaja nevidna alternativa, ki ni opažena ali posebej cenjena. Te zlorabe proti prosti trgovini so bile morda predstavljene kot pomoč lokalnim delavcem, v resnici pa so zmanjšale njihov splošni življenjski standard.

Migracije in pravičnejša ekonomska ravnovesja

Drugo področje, kjer je Trump dejaven, je področje migracij. Tako Hayek kot Smith sta bila naklonjena migracijam, ker sta verjela, da se lahko tudi človeški viri svobodno gibljejo tja, kjer so potrebni in bi tako imeli ugoden gospodarski učinek. Na žalost v sodobnem svetu migranti zaradi povečanega števila prebivalcev in obsežnih sistemov socialnega varstva pogosto ne prispevajo h gospodarstvu, zato je nadzor potreben.

Tako Hayek kot Smith bi se strinjala, da glede vprašanja nacionalne varnosti načelom proste trgovine ni mogoče v celoti slediti in v tem bi se strinjala s Trumpom.

Ko pogledamo konkretne primere, je očitno moteče, ko ima ena država višje carine za izdelek kot njen gospodarski partner, Trump to očitno vidi in želi doseči pravičnejše ravnovesje. Primer: carinska stopnja EU za avtomobile iz ZDA je bistveno višja od carinske stopnje ZDA za avtomobile iz EU, prav tako obstaja sum ZDA, da se standardi EU za hrano uporabljajo za blokiranje izvoza ameriških kmetijskih pridelkov v EU. Prav tako lahko omenimo, da je protekcionistična kmetijska politika EU negativna do afriškega kmetijskega izvoza in ne pomaga tej celini z najhitrejšo rastjo prebivalstva.

Z avtomobili je bila povezana učinkovita devalvacija za Nemčijo, ko se je odpovedala nemški marki za evro, kar je pripomoglo k velikemu povečanju nemškega izvoza avtomobilov v ZDA. Pravzaprav ni poštena trgovina, čeprav so avtomobili v ZDA zdrsnili tudi glede dizajna in kakovosti.

Celo od prve Trumpove administracije je obstajal velik antagonizem glede številnih držav Nata, ki niso izpolnile obljube, da bodo izboljšale obrambne izdatke in se ne bodo preveč zanašale na ZDA. Splošni cilj 2 odstotka BDP v proračunu za obrambo je bil postavljen že davno, skoraj na začetku tisočletja. Zaveza je postala leta 2014, pred več kot desetimi leti, tako da je bilo dovolj časa, da so države to izpolnile.

Položaj Tajvana kot glavnega svetovnega dobavitelja čipov je prav tako zaskrbljiv glede na politiko moči Kitajske, zato Trumpa to upravičeno skrbi, tako kot ga skrbi kitajsko prizadevanje za zagotovitev surovin v Afriki in Južni Ameriki. To je podobno položaju v osemdesetih letih prejšnjega stoletja na področju nafte in plina, kjer so ZDA postajale preveč odvisne od uvoza. Fracking je rešil problem ZDA in Trump verjetno vidi, da EU ne uspe rešiti podobne situacije in je tako postala preveč odvisna od Rusije pri dobavah.

Za pragmatičen pristop do prostega trga

Trumpov strateški pogled na surovine je dovolj pošten, vendar zaide s poti, ko daje slabe in žalostne komentarje o Grenlandiji in Kanadi. Boljši bi bil bolj pragmatičen pristop prostega trga do Kanade in Grenlandije in morda tudi manj posesiven odnos do ukrajinskih surovin.

Razsodba o Trumpu mora biti, da ima pogosto prave cilje z vidika ZDA, saj je priznal strateške napake v preteklosti, vendar so njegove metode vprašljive.

Morda bi bil študij Adama Smitha in Friedricha von Hayeka dobro poletno branje za Trumpa, sicer s protekcionizmom tvega, da bodo ZDA postale revnejše in manj varne.

Enako bi lahko rekli tudi za voditelje EU, organizacije, ki je konec koncev imela za svoj raison d’être ekonomijo in ne gradnje imperija.