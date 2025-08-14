Tako za Putina kot za Trumpa bo pot na Aljasko zahteven logistični podvig – Putin se bo moral z letalom izogniti vulkanu!

Piše: G. B.

Osrednja tema srečanja med predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom bo rešitev ukrajinske krize, je danes potrdil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov . Ob tem je razkril, da se bo srečanje na Aljaski predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oči svetovne javnosti so uprte v vrhovna voditelja dveh jedrskih velesil, ki se bosta jutri sestala na Aljaski. Mnogi se bojijo, da bi to srečanje pomenilo delitev Ukrajine s strani dveh velesil.

“Verjetno je vsem jasno, da bo osrednja tema rešitev ukrajinske krize,” je dejal Ušakov. Dodal je, da bodo med temami tudi širša vprašanja zagotavljanja miru in varnosti, pereča mednarodna in regionalna vprašanja ter gospodarsko sodelovanje med Rusijo in ZDA.

Ob tem je pojasnil, da se bo srečanje predsednikov v aljaškem mestu Anchorage predvidoma začelo ob 11.30 po lokalnem času (21.30 po srednjeevropskem). “Sledila bodo pogajanja med delegacijami, ki se bodo nadaljevala med delovnim kosilom,” je dejal in dodal, da bosta imela predsednika ob koncu pogovorov tudi skupno novinarsko konferenco. Rusko delegacijo bodo po besedah Ušakova med drugim sestavljali zunanji minister Sergej Lavrov, obrambni minister Andrej Belousov, finančni minister Anton Siluanov in gospodarski pogajalec Kiril Dmitrijev, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Putin bo tako z udeležbo na srečanju, ki predstavlja vrhunec Trumpovih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, prvič po desetih letih obiskal ZDA.

Zadnje čase je bilo sicer med Trumpom in Putinom dokaj napeto, saj pogovori “na daljavo” niso prinesli miru v Ukrajini. Sprva se je govorilo celo o trostranskem srečanju, pri katerem bi bil prisoten še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a kot kaže, ta možnost za zdaj ne pride v poštev. Bo pa verjetno do tega srečanja prišlo že kmalu. ZDA so zaradi srečanja s Putinom začasno odpravile nekatere sankcije proti Rusiji.

Kot že rečeno, bo srečanje potekalo v aljaškem mestu Anchorage. Aljaska je po površini največja zvezna država ZDA in kopensko ločena od preostale ZDA, saj ju ločuje Kanada. V daljni preteklosti je bila Aljaska del ruskega imperija, v 19. stoletju so jo kupili Američani.

Za oba predsednika bo polet v Anchorage dokaj zahteven logistični podvig, saj se bosta morala odpraviti na pot tako rekoč sredi noči. Če bosta hotela priti pravočasno in se izogniti zamudam zaradi morebitnih vremenskih ali drugih težav, bo moral Trump na pot oditi ob šestih zjutraj iz washingtonskega letališča, polet do cilja traja približno osem ur, upoštevati je treba tudi štiriurno razliko.

Vladimir Putin pa bi moral vzleteti 15. avgusta ob 13h po moskovskem času (oz. dvanajstih po srednjeevropskem poletnem času), kar bi bilo po absolutnem času praktično istočasno kot Trumpov polet iz Washingtona. Putinov polet bi zaradi poti na vzhodno stran (kjer bi prečkal datumsko mejo po šestih urah letenja) trajal približno devet ur, če bi hotel priti na cilj približno ob desetih po lokalnem času (uro in pol pred predvidenim srečanjem s Trumpom, seveda bodo takoj po prihodu sledili ostri varnostni ukrepi). Vendar ima Putin tudi določeno sitnost: aktiven vulkan na Kamčatki. To pomeni, da bi njegov polet lahko trajal tudi uro dlje in bi moral oditi na pot vsaj okoli dvanajstih po moskovskem času. Skratka, velik logistični zalogaj.